RIA: Ključni uslovi za mir biće razmatrani u Ženevi; AOAV: 26 odsto više civilnih žrtava u Ukrajini u 2025. godini

RTS pre 22 minuta
Rat u Ukrajini – 1.454. dan. Na pregovorima u Ženevi biće reči o ključnim uslovima za okončanje sukoba u Ukrajini, rekao je upućeni izvor za RIA Novosti. Broj civilnih žrtava bombardovanja u Ukrajini porastao je za 26 odsto tokom 2025. godine, što pokazuje da Rusi sve više gađaju gradove i infrastrukturu u zemlji, prema podacima globalne grupe za praćenje sukoba.

Peskov: Tema pregovora o Ukrajini u Ženevi biće i teritorije Na pregovorima u Ženevi o Ukrajini razgovaraće se o širem spektru pitanja nego što je bilo u Abu Dabiju, između ostalog, i o teritorijama, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je naveo da će ruska delegacija na predstojećim pregovorima biti brojnija i da će, pored specijalnog predstavnika ruskog predsednika Vladimira Medinskog, učestvovati, između ostalih, i zamenik šefa diplomatije Mihail
Uživo Rat u Ukrajini Pregovori u Ženevi: Razmatraju se ključni uslovi za mir u Ukrajini, uključujući i nuklearku Zaporožje…

Euronews pre 22 minuta
UKRAJINSKA KRIZA Zelenski posle Minhena: Biće novih paketa podrške; Fico: Zapad mora da obnovi dijalog s Rusijom

RTV pre 47 minuta
RIA: Ključni uslovi za postizanje mira u Ukrajini biće razmotreni u Ženevi

RTV pre 1 sat
Bivši ukrajinski ministar optužen za pranje novca, istraga u toku, biro sarađuje sa 15 zemalja

Blic pre 1 sat
Ključni uslovi za postizanje mira u Ukrajini biće razmotreni u Ženevi

NIN pre 1 sat
Rusija u plamenu, izveden jedan od najmasovnijih napada! Gađana Moskva, dronovi padali na Belgorod i Brajnsk, aerodrom zatvoren, nema struje! (foto/video)

Kurir pre 1 sat
Rusi u Ženevi iznose ključne uslove za kraj rata u Ukrajini

Politika pre 1 sat
Peskov: Tema pregovora o Ukrajini u Ženevi biće i teritorije

Insajder pre 21 minuta
Lukašenko: Ne postoji sila koja može da razdvoji Belorusiju i Rusiju; Učestvovaćemo u Odboru za mir

RTV pre 2 minuta
Sijarto: Mađarska i Slovačka traže od Hrvatske da dozvoli transport nafte iz Rusije; Šušnjar: Pomoćićemo, ali nema više izgovora

RTV pre 17 minuta
Kremlj „oštro odbacuje” optužbe da Rusija stoji iza trovanja Navaljnog

N1 Info pre 11 minuta
Majka Alekseja Navaljnog traži pravdu za svog sina

N1 Info pre 16 minuta