Rat u Ukrajini – 1.454. dan. Na pregovorima u Ženevi biće reči o ključnim uslovima za okončanje sukoba u Ukrajini, rekao je upućeni izvor za RIA Novosti. Broj civilnih žrtava bombardovanja u Ukrajini porastao je za 26 odsto tokom 2025. godine, što pokazuje da Rusi sve više gađaju gradove i infrastrukturu u zemlji, prema podacima globalne grupe za praćenje sukoba.

Peskov: Tema pregovora o Ukrajini u Ženevi biće i teritorije Na pregovorima u Ženevi o Ukrajini razgovaraće se o širem spektru pitanja nego što je bilo u Abu Dabiju, između ostalog, i o teritorijama, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je naveo da će ruska delegacija na predstojećim pregovorima biti brojnija i da će, pored specijalnog predstavnika ruskog predsednika Vladimira Medinskog, učestvovati, između ostalih, i zamenik šefa diplomatije Mihail