Uhapšena bivša crnogorska ministarka prosvete, osumnjičena za zloupotrebu službenog položaja

RTS pre 41 minuta
Uhapšena bivša crnogorska ministarka prosvete, osumnjičena za zloupotrebu službenog položaja

Bivša crnogorska ministarka prosvete Vesna Bratić uhapšena je i salušana u Specijalnom tužilaštvu pod optužbom da je zloupotrebila službeni položaj.

Bivša ministarka prosvete, nauke, kulture i sporta Crne Gore Vesna Bratić uhapšena je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, a nakon saslušanja određeno joj je zadržavanje do 72 sata. Kako je saopšteno, Bratić se tereti da je zloupotrebila službeni položaj prilikom smene većeg broja direktora obrazovnih ustanova tokom 2021. godine. Reč je o smenama više od 140 direktora škola, za koje je tadašnja ministarka tvrdila da nisu radili u skladu sa propisima, odnosno
Crna GoraProsvetaTužilaštvozloupotreba službenog položaja

