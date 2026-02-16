Uvedena vanredna odbrana od poplava na Južnoj Moravi kod Vranja i na Timoku kod Zaječara

RTS pre 3 sata
Vanredna odbrana od poplava uvedena je na vodnoj jedinici "Južna Morava – Vranje" u slivu reke Južne Morave, usled naglog porasta vodostaja reke Moravice, kao i na vodnoj jedinici "Timok–Zaječar" zbog porasta vodostaja reke Timok.

U saopštenju preduzeća Srbijavode navodi se da je vanredna odbrana od poplava uvedena dana 15. 2. 2026. na vodnoj jedinici "Južna Morava – Vranje", u sektoru M.1.1, deonica M.1.1.6, u slivu reke Južne Morave, usled naglog porasta vodostaja reke Moravica, iznad nožice levoobalnog i desnoobalnog nasipa. "Ovako izražen porast vodostaja prouzrokovan je obilnim padavinama na teritoriji Kosova i Metohije, što je dovelo do naglog dotoka vode u slivu Južne Morave. Ekipe
