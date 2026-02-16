Vučić i Alijev na radnom doručku: Razgovori o saradnji u energetici, infrastrukturnom povezivanju i ekonomiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je na radnom doručku sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom o projektima u energetici, infrastrukturi i ekonomiji, kao i o dodatnom jačanju strateškog partnerstva.

