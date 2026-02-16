Vučić i Alijev na radnom doručku: Razgovori o saradnji u energetici, infrastrukturnom povezivanju i ekonomiji

RTS pre 1 sat
Vučić i Alijev na radnom doručku: Razgovori o saradnji u energetici, infrastrukturnom povezivanju i ekonomiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je na radnom doručku sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom o projektima u energetici, infrastrukturi i ekonomiji, kao i o dodatnom jačanju strateškog partnerstva.

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev nastavlja posetu Srbiji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na Instagramu je objavio da je razgovarao na radnom doručku sa Alijevom o projektima u energetici, infrastrukturi i ekonomiji, kao i o dodatnom jačanju strateškog partnerstva. "Na radnom doručku sa predsednikom predsednikom Azerbejdžana u opuštenoj i srdačnoj atmosferi diskutovali smo o dodatnom jačanju prijateljstva i strateškog partnerstva naših zemalja", napisao je
Aleksandar Vučić, Predsednik Srbije, Azerbejdžan

