Nijagarini vodopadi u bojama srpske zastave povodom Dana državnosti Srbije

RTV pre 45 minuta
TORONTO - Povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije, Nijagarini vodopadi osvetljeni su u bojama srpske zastave.

Dan državnosti Srbije obeležava se 15. februara, na Sretenje, u znak sećanja na početak Prvog srpskog ustanka 1804. godine, čime je započela obnova srpske državnosti, kao i u znak sećanja na dan kada je u Kragujevcu 1835. godine donet prvi ustav Kneževine Srbije. Srbija i Republika Srpska zajednički obeležavaju Dan državnosti, što je utvrđeno Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda koja je usvojena na Svesrpskom
