RTV pre 1 sat  |  RTS,Tanjug
KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.454. dan. Rakete za protivvazdušnu odbranu za balističku zaštitu su pitanje broj jedan tokom ove zime, ističe ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ako zapadni lideri ne uspostave kontakt s Rusijom, neće moći da govore o svom interesu za okončanje sukoba u Ukrajini, upozorava slovački premijer Robert Fico.

Odbrambene snage pogodile su terminal "Tamanjeftegaza" kod sela Volna u Krasnodarskoj Pokrajini Ruske Federacije i bateriju PVO sistema "pancir-S1" na Krimu, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine. Pod udarom ukrajinskih dronova bilo je više ruskih regiona. Gubernator Brjanske oblasti potvrdio je da je zbog udara na energetsku infrastrukturu pet opština ostalo bez struje i grejanja, kao i deo samog Brjanska. Bespilotne letelice ruska protivvazdušna odbrana
