Danas ceremonija dodela odlikovanja povodom Dana državnosti

Serbian News Media pre 2 sata
Danas ceremonija dodela odlikovanja povodom Dana državnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručiće danas u Beogradu odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja – Dana državnosti Srbije.

Služba za saradnju s medijima predsednika Republike saopštila je da će ceremonija biti organizovana u podne u Palati Srbija. Državna svečanost povodom obeležavanja Dana državnosti održana je juče kod spomenika voždu Karađorđu u Orašcu, gde je pre 222 godine na Sretenje podignut Prvi srpski ustanak.
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

U Predsedništvu Srbije počela svečanost uručenja odlikovanja povodom Dana državnosti

U Predsedništvu Srbije počela svečanost uručenja odlikovanja povodom Dana državnosti

RTV pre 7 minuta
Irinej Bački, Maksimilijan Kraus... Evo ko je među dobitnicima odlikovanja povodom Sretenja: Vučić deli ordenje (video)

Irinej Bački, Maksimilijan Kraus... Evo ko je među dobitnicima odlikovanja povodom Sretenja: Vučić deli ordenje (video)

Blic pre 12 minuta
Dan državnosti Srbije – predsednik Vučić uručuje odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama

Dan državnosti Srbije – predsednik Vučić uručuje odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama

RTS pre 16 minuta
Predsednik Vučić svečano uručuje odlikovanja povodom Dana državnosti: Srpski narod je na Sretenje sreo svoju sudbinu, sudbinu…

Predsednik Vučić svečano uručuje odlikovanja povodom Dana državnosti: Srpski narod je na Sretenje sreo svoju sudbinu, sudbinu slobode

Dnevnik pre 1 minut
Vučić uručuje odlikovanja povodom Dana državnosti (RTS 1, 12.00)

Vučić uručuje odlikovanja povodom Dana državnosti (RTS 1, 12.00)

RTS pre 47 minuta
Ministar iz Republike Srpske za Euronews Srbija: Sretenje simbol jedinstva naroda

Ministar iz Republike Srpske za Euronews Srbija: Sretenje simbol jedinstva naroda

Euronews pre 2 sata
Predsednik Srbije danas uručuje odlikovanja povodom Dana državnosti

Predsednik Srbije danas uručuje odlikovanja povodom Dana državnosti

RTK pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeOrašacSretenje

Društvo, najnovije vesti »

U Predsedništvu Srbije počela svečanost uručenja odlikovanja povodom Dana državnosti

U Predsedništvu Srbije počela svečanost uručenja odlikovanja povodom Dana državnosti

RTV pre 7 minuta
Putevi Srbije: Sutra se očekuje povećan intenzitet saobraćaja, oprez zbog najavljenog snega

Putevi Srbije: Sutra se očekuje povećan intenzitet saobraćaja, oprez zbog najavljenog snega

Insajder pre 1 minut
Irinej Bački, Maksimilijan Kraus... Evo ko je među dobitnicima odlikovanja povodom Sretenja: Vučić deli ordenje (video)

Irinej Bački, Maksimilijan Kraus... Evo ko je među dobitnicima odlikovanja povodom Sretenja: Vučić deli ordenje (video)

Blic pre 12 minuta
Cene veće za 30 odsto: Hoće li državni domovi za starije ostati bez korisnika?

Cene veće za 30 odsto: Hoće li državni domovi za starije ostati bez korisnika?

Danas pre 22 minuta
Dan državnosti Srbije – predsednik Vučić uručuje odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama

Dan državnosti Srbije – predsednik Vučić uručuje odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama

RTS pre 16 minuta