Danas ceremonija dodela odlikovanja povodom Dana državnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručiće danas u Beogradu odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja – Dana državnosti Srbije.

Služba za saradnju s medijima predsednika Republike saopštila je da će ceremonija biti organizovana u podne u Palati Srbija. Državna svečanost povodom obeležavanja Dana državnosti održana je juče kod spomenika voždu Karađorđu u Orašcu, gde je pre 222 godine na Sretenje podignut Prvi srpski ustanak.