Lažno se predstavljao kao kolega i obećavao veće penzije: Uhapšen prevarant koji je pljačkao starije Beograđanke

Serbian News Media pre 41 minuta
Lažno se predstavljao kao kolega i obećavao veće penzije: Uhapšen prevarant koji je pljačkao starije Beograđanke

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom, lišili su slobode šezdesetsedmogodišnjeg I.

L. (1958) zbog sumnje da je počinio sedam krivičnih dela prevare. Osumnjičeni se tereti da je na teritoriji opština Novi Beograd i Zemun ciljano prilazio starijim sugrađankama na ulici, lažno se predstavljajući kao njihov bivši kolega. Prema navodima policije, I. L. je oštećenim ženama obećavao pomoć pri isplati razlike u penzijama ili trajno uvećanje mesečnih primanja, tvrdeći da poseduje uticajne veze u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO). Za ove
OsiguranjeTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPZemun

Pronađena nestala devojčica (14) iz Požarevca! Nakon 8 dana policija je locirala u beogradskom naselju, oglasila se njena majka…

Pronađena nestala devojčica (14) iz Požarevca! Nakon 8 dana policija je locirala u beogradskom naselju, oglasila se njena majka

Blic pre 36 minuta