Vremenska prognoza za utorak, 17. februar: Sutra se očekuje formiranje snežnog pokrivača

Republički Hidrometeorološki zavod upozorio je da se sutra očekuje sneg uz formiranje snežnog pokrivača i u nižim predelima i to uglavnom južnije od Save i Dunava.

Očekuje se od osam do 20 centimetara vlažnog snega, na planinama lokalno i više. Prestanak snega predviđa se krajem dana i tokom noći. Vlažan sneg jakog intenziteta može izazvati probleme u saobraćaju i lokalne poteškoće u prenosnim sistemima, uključujući smanjenu vidljivost i nakupljanje snega na putevima. U brdsko-planinskim predelima tokom celog dana padaće sneg, u nižim predelima ujutru se očekuju kiša i susnežica koja će tokom prepodneva u zapadnim, centralnim