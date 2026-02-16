Đoković zadržao treće mesto na ATP listi

Đoković zadržao treće mesto na ATP listi

Srpski teniser Novak Đoković zadržao je treće mesto na danas objavljenoj ATP listi.

Đoković je treći teniser sveta sa 5.280 bodova. Prvi je i dalje Španac Karlos Alkaraz sa 13.150 bodova, ispred drugoplasiranog Janika Sinera iz Italije sa 10.300 bodova. Što se tiče promena kod igrača unutar prvih 10 pozicija na ATP listi, Australijanac Aleks de Minor se popeo sa osmog na šesto mesto, dok su plasmane za po jednu poziciju pokvarili Kanađanin Feliks Ože-Alijasim i Amerikanac Tejlor Fric. Ože-Alijasim je pao sa šestog na sedmo mesto, a Fric sa sedme
