I Obradović odabrao tim za KRK - Nema Džoela Bolomboja i Čime Monekea!

Sportske.net pre 3 sata  |  Sportske.net
I Obradović odabrao tim za KRK - Nema Džoela Bolomboja i Čime Monekea!

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović odabrao je tim koji će predstavljati klub na predstojećem Kupu Radivoj Korać u Nišu.

Vrlo brzo pošto je spisak obelodanio Partizan, oglasila se i Crvena zvezda sa svojih 12 igrača, a inostrani igrači koji su se našli na spisku su: Kodi Miler-Mekintajer, Džordan Nvora, Džered Batler i Ebuka Izundu. Dakle, nema Džoela Bolomboja što je definitivno iznenađujuće, baš kao i u slučaju Čime Monekea. Izostali su još Jago dos Santos, Semi Odželej... Ovo je spisak Saše Obradovića: Kodi Miler-Mekiuntajer, Uroš Plavšić, Stefan Miljenović, Aleksej Nedeljković,
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Čović sve zabrinuo pred Tursku i FIBA prozore: "Ne mogu da kažem da će Gudurić, Micić, Milutinov biti u timu"

Čović sve zabrinuo pred Tursku i FIBA prozore: "Ne mogu da kažem da će Gudurić, Micić, Milutinov biti u timu"

Telegraf pre 1 sat
Čović pred Kup Koraća: "U Nišu će biti najkvalitetnije sudije"

Čović pred Kup Koraća: "U Nišu će biti najkvalitetnije sudije"

Telegraf pre 1 sat
Veliki šok u redovima Crvene zvezde: Tri najomiljenija košarkaša Delija van protokola za Kup!

Veliki šok u redovima Crvene zvezde: Tri najomiljenija košarkaša Delija van protokola za Kup!

Hot sport pre 1 sat
Poznat sastav Partizana za Kup Radivoja Koraća

Poznat sastav Partizana za Kup Radivoja Koraća

Danas pre 2 sata
Zvezdin tim za Kup Koraća – bez Monekea i Bolomboja u Nišu

Zvezdin tim za Kup Koraća – bez Monekea i Bolomboja u Nišu

RTS pre 3 sata
Ko gubi ima pravo da se ljuti, sudije na Krk će biti najbolje moguće: Čović odjavio bilo kakav pokušaj priča oko kraže na Kupu!…

Ko gubi ima pravo da se ljuti, sudije na Krk će biti najbolje moguće: Čović odjavio bilo kakav pokušaj priča oko kraže na Kupu!

Hot sport pre 2 sata
Poznat sastav Partizana za Kup Radivoja Koraća: Evo koga je izabrao Đoan Penjaroja, dve imena precrtana!

Poznat sastav Partizana za Kup Radivoja Koraća: Evo koga je izabrao Đoan Penjaroja, dve imena precrtana!

Hot sport pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanNišDOSSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

Olimpijski slalom: Padovi, drama i ovacije skijašu sa Haitija

Olimpijski slalom: Padovi, drama i ovacije skijašu sa Haitija

BBC News pre 5 minuta
Iva Jović: „Samo pokušavam da budem kao Novak Đoković“

Iva Jović: „Samo pokušavam da budem kao Novak Đoković“

Danas pre 20 minuta
Nema tu neke dileme, Federer je najveći svih vremena: Bivši šampion Vimbldona progovorio na ovu temu!

Nema tu neke dileme, Federer je najveći svih vremena: Bivši šampion Vimbldona progovorio na ovu temu!

Hot sport pre 20 minuta
Furtula doneo pobedu Borcu na otvaranju drugog dela sezone, opstanak za korak bliži

Furtula doneo pobedu Borcu na otvaranju drugog dela sezone, opstanak za korak bliži

Morava info pre 4 minuta
"Zašto da ne pobedimo Zvezdu na Marakani?!" Predrag Mijatović veruje u titulu Partizana: Bez obzira na mišljenje stručnjaka...…

"Zašto da ne pobedimo Zvezdu na Marakani?!" Predrag Mijatović veruje u titulu Partizana: Bez obzira na mišljenje stručnjaka...

Kurir pre 0 minuta