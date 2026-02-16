I Obradović odabrao tim za KRK - Nema Džoela Bolomboja i Čime Monekea!

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović odabrao je tim koji će predstavljati klub na predstojećem Kupu Radivoj Korać u Nišu.

Vrlo brzo pošto je spisak obelodanio Partizan, oglasila se i Crvena zvezda sa svojih 12 igrača, a inostrani igrači koji su se našli na spisku su: Kodi Miler-Mekintajer, Džordan Nvora, Džered Batler i Ebuka Izundu. Dakle, nema Džoela Bolomboja što je definitivno iznenađujuće, baš kao i u slučaju Čime Monekea. Izostali su još Jago dos Santos, Semi Odželej... Ovo je spisak Saše Obradovića: Kodi Miler-Mekiuntajer, Uroš Plavšić, Stefan Miljenović, Aleksej Nedeljković,