Radanov otkrio, košarkaši Partizana imaće još jedno takmičenje pre Kupa Koraća!

Partizan je večeras na startu Top 8 faze AdmiralBet ABA lige savladao Budućnost sa 98:82, a jedan od najboljih na teerenu bio je Aleksa Radanov, najnovije pojačanje crno-belih.

Posle meča Radanov je imao zanimljiv razgovor sa novinarima. Za početak, da li večerašnja partija znači da se potpuno uklopio u ekipu? ''Videćemo još. Mislim da se još i dalje uklapam i prikupljam taj ritam i energiju koja mi je falila. Rekao sam već da sam došao iz jedne specifične situacije. Nisam igrao dugo. Treninzi i sve uklopiti pre toga je jako bilo teško. Za mene je najbitnje da hvatam taj ritam i da se energetski vraćam što brže mogu, pogotovo pred kup