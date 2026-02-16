Novo hitno upozorenje RHMZ-a: Očekuje se čak ovoliko snega!

Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ) izdao je danas upozorenje zbog mogućeg snega.

U utorak, 17. februara, očekuјe se sneg uz formiranje snežnog pokrivača i u nižim predelima i to uglavnom јužniјe od Save i Dunava, navodi se u saopštenju. Očekuјe se od osam do 20 centimatara vlažnog snega, na planinama lokalno i više. Prestanak snega očekuјe se kraјem dana i tokom noći ka sredi. Vlažan sneg јakog intenziteta može izazvati probleme u saobraćaјu i lokalne poteškoće u prenosnim sistemima, uključuјući smanjenu vidljivost i nakupljanje snega na