Važno za sve vozače teretnjaka u Srbiji! Na ovim putnim pravcima za njih važe zabrane

U Srbiji su na snazi zabrane saobraćaja za šlepere i kamione sa prikolicom na više deonica, dok Republički hidrometeorološki zavod najavljuje nove snežne padavine južnije od Save i Dunava, zbog čega se vozačima savetuje dodatni oprez u saobraćaju.

Zabrana za teretna vozila sa prikolicom i šlepere uvedena je na sledećim putnim pravcima: Podbukovi Kosjerić Požega, Vrnci Stanišinci, Dobre vode Goč Stanišinci, Jošanička Banja Kopaonik Šipacina, Šipacina Rudnica, Brzeće Kopaonik Jaram i Kopaonik Jaram. Na deonici Kosjerić Kaona, u mestu Ražana, na snazi je i posebna zabrana za teretna motorna vozila nosivosti preko 7,5 tona, a saobraćaj se preusmerava na alternativne putne pravce. Prema najavi RHMZ za 17. februar