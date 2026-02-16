Vodopadi kao mesta susreta sa vilama i duhovima: Na ovim lokacijama izvodili su se posebni rituali

Telegraf pre 6 minuta  |  Telegraf.rs/ Alo
Vodopadi kao mesta susreta sa vilama i duhovima: Na ovim lokacijama izvodili su se posebni rituali

U srpskom narodnom predanju, vodopadi nisu smatrani samo prirodnim lepotama, već i mestima sa posebnim, gotovo magijskim moćima.

Ljudi su od pamtiveka dolazili do njih tražeći lek za telo i dušu, verujući u isceliteljska i obnavljajuća svojstva njihove vode. Lekovita snaga vodopada Prema verovanjima, voda koja pada sa visine poseduje sposobnost da očisti telo od bolesti i negativne energije. Ljudi su se kupali ili umivali u vodopadima, nadajući se da će ih ova voda izlečiti i obnoviti životnu snagu. Posebno su cenjeni bili vodopadi u planinskim krajevima poput Stare planine, Tare, Kopaonika
Otvori na telegraf.rs

Kopaonik »

Temperatura pada na minus 5 stepeni: Razvedravanje, pa novi talas snega, evo i kada

Temperatura pada na minus 5 stepeni: Razvedravanje, pa novi talas snega, evo i kada

Telegraf pre 5 sati
Pogledajte kako veje: Već noćas palo 10 cm, danas se očekuje da visina snega pređe pola metra

Pogledajte kako veje: Već noćas palo 10 cm, danas se očekuje da visina snega pređe pola metra

Telegraf pre 15 sati
Najpoznatija srpska planina zavejana snegom! Nakon ovog snimka nema dileme - zima nam se konačno vratila

Najpoznatija srpska planina zavejana snegom! Nakon ovog snimka nema dileme - zima nam se konačno vratila

Telegraf pre 17 sati
Sneg, odroni i magla na pojedinim deonicama puteva u Srbiji

Sneg, odroni i magla na pojedinim deonicama puteva u Srbiji

Sputnik pre 18 sati
Sneg do pet centimetara mestimično na putevima, najviše kod Novog Pazara

Sneg do pet centimetara mestimično na putevima, najviše kod Novog Pazara

Euronews pre 18 sati
Sneg i do 5 cm! Oglasili se iz Puteva Srbije: Danas poseban oprez na ovim deonicama

Sneg i do 5 cm! Oglasili se iz Puteva Srbije: Danas poseban oprez na ovim deonicama

Telegraf pre 19 sati
Stiže nevreme! Očekuju se obilnije padavine i olujni vetar od 80 km/h: Evo kada će početi sneg u nizijama

Stiže nevreme! Očekuju se obilnije padavine i olujni vetar od 80 km/h: Evo kada će početi sneg u nizijama

Telegraf pre 17 sati
Kopaonik »

Ključne reči

Kopaonik

Najnovije vesti »

Vozač Bond taksija povređen oštrim predmetom u predelu ruke: Hitna pomoć i policija odmah reagovale, vozač nije životno ugrožen…

Vozač Bond taksija povređen oštrim predmetom u predelu ruke: Hitna pomoć i policija odmah reagovale, vozač nije životno ugrožen

RINA pre 11 minuta
Neverovatni prizori iz Severne Makedonije, bujice na sve strane. Proglašena vanredna situacija u više gradova, ni Skoplje nije…

Neverovatni prizori iz Severne Makedonije, bujice na sve strane. Proglašena vanredna situacija u više gradova, ni Skoplje nije bezbedno (video)

Kurir pre 6 minuta
Jokić posle Ol-stara: "Bože dragi..."

Jokić posle Ol-stara: "Bože dragi..."

B92 pre 11 minuta
Vodopadi kao mesta susreta sa vilama i duhovima: Na ovim lokacijama izvodili su se posebni rituali

Vodopadi kao mesta susreta sa vilama i duhovima: Na ovim lokacijama izvodili su se posebni rituali

Telegraf pre 6 minuta
Tajvanski ministar žestoko opleo po Kini: Izneo teške optužbe, okrivio još jednu državu za tenzije oko odmetnutog ostrva!

Tajvanski ministar žestoko opleo po Kini: Izneo teške optužbe, okrivio još jednu državu za tenzije oko odmetnutog ostrva!

Kurir pre 1 sat