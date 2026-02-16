Vodopadi kao mesta susreta sa vilama i duhovima: Na ovim lokacijama izvodili su se posebni rituali

U srpskom narodnom predanju, vodopadi nisu smatrani samo prirodnim lepotama, već i mestima sa posebnim, gotovo magijskim moćima.

Ljudi su od pamtiveka dolazili do njih tražeći lek za telo i dušu, verujući u isceliteljska i obnavljajuća svojstva njihove vode. Lekovita snaga vodopada Prema verovanjima, voda koja pada sa visine poseduje sposobnost da očisti telo od bolesti i negativne energije. Ljudi su se kupali ili umivali u vodopadima, nadajući se da će ih ova voda izlečiti i obnoviti životnu snagu. Posebno su cenjeni bili vodopadi u planinskim krajevima poput Stare planine, Tare, Kopaonika