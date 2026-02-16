Teheran izveo mornaricu u Ormuski moreuz: Bliski istok pred eksplozijom (video)

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGK) započeo je u ponedeljak vojne vežbe u Ormuskom moreuzu, dan pre novih razgovora sa SAD u Ženevi, pošto je Vašington poslao snažne pomorske snage u region.

Foto: Tanjug/AP Photo Prema iranskoj državnoj televiziji, manevri Korpusa revolucionarne garde bili su osmišljeni da pripreme jedinice za „moguće bezbednosne i vojne pretnje“ u strateškom moreuzu kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske proizvodnje nafte. Trajanje vežbi nije precizirano. Vežba, nazvana „Pametna kontrola Ormuskog moreuza“, imala je za cilj testiranje spremnosti operativnih snaga u suočavanju sa „mogućim bezbednosnim i vojnim pretnjama“. #WATCH Footage