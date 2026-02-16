Teheran izveo mornaricu u Ormuski moreuz: Bliski istok pred eksplozijom (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Teheran izveo mornaricu u Ormuski moreuz: Bliski istok pred eksplozijom (video)

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGK) započeo je u ponedeljak vojne vežbe u Ormuskom moreuzu, dan pre novih razgovora sa SAD u Ženevi, pošto je Vašington poslao snažne pomorske snage u region.

Foto: Tanjug/AP Photo Prema iranskoj državnoj televiziji, manevri Korpusa revolucionarne garde bili su osmišljeni da pripreme jedinice za „moguće bezbednosne i vojne pretnje“ u strateškom moreuzu kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske proizvodnje nafte. Trajanje vežbi nije precizirano. Vežba, nazvana „Pametna kontrola Ormuskog moreuza“, imala je za cilj testiranje spremnosti operativnih snaga u suočavanju sa „mogućim bezbednosnim i vojnim pretnjama“. #WATCH Footage
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

(Video) Gori ključna tačka na Bliskom istoku, Iranci izveli tešku mornaricu pred američku armadu: Tramp doliva vatru, haos je…

(Video) Gori ključna tačka na Bliskom istoku, Iranci izveli tešku mornaricu pred američku armadu: Tramp doliva vatru, haos je na pragu

Blic pre 1 sat
"Vozači nisu hteli da čekaju, krenuli su u suprotnom smeru": Novi detalji nesreće na auto-putu (video)

"Vozači nisu hteli da čekaju, krenuli su u suprotnom smeru": Novi detalji nesreće na auto-putu (video)

Mondo pre 1 sat
Iran poslao vojsku u moreuz gde je američka mornarica: Drama na Bliskom istoku pred nastavak pregovora

Iran poslao vojsku u moreuz gde je američka mornarica: Drama na Bliskom istoku pred nastavak pregovora

Mondo pre 1 sat
Teheran izveo mornaricu pred američku "armadu"! Bliski istok pred eksplozijom, ključa u Ormuskom zalivu uoči druge runde…

Teheran izveo mornaricu pred američku "armadu"! Bliski istok pred eksplozijom, ključa u Ormuskom zalivu uoči druge runde pregovora Irana i SAD (video)

Kurir pre 1 sat
Šokantne scene na auto-putu: Vozači nisu hteli da čekaju zbog nezgode, krenuli da voze u suprotnom smeru (video)

Šokantne scene na auto-putu: Vozači nisu hteli da čekaju zbog nezgode, krenuli da voze u suprotnom smeru (video)

Dnevnik pre 2 sata
Vozači nisu hteli da čekaju, pa potezom rizikovali živote!? Saobraćaj obustavljen zbog sudara, pojedini se poneli bahato: Haos…

Vozači nisu hteli da čekaju, pa potezom rizikovali živote!? Saobraćaj obustavljen zbog sudara, pojedini se poneli bahato: Haos na auto-putu "Miloš Veliki" video

Kurir pre 2 sata
(Video) Sudar u tunelu na auto-putu "Miloš Veliki" Potpuni kolaps, ogromne kolone vozila, u udesu učestvovali kamion i auto

(Video) Sudar u tunelu na auto-putu "Miloš Veliki" Potpuni kolaps, ogromne kolone vozila, u udesu učestvovali kamion i auto

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranBliski IstokTanjugVašingtonTeherannaftasad

Društvo, najnovije vesti »

Ponovo medijska hajka na Bojanu Savović: Da li se vlast plaši da bi tužiteljka mogla na „nezgodno“ radno mesto

Ponovo medijska hajka na Bojanu Savović: Da li se vlast plaši da bi tužiteljka mogla na „nezgodno“ radno mesto

Danas pre 30 minuta
Pravni pogled: Mrdićizacija advokature (u pokušaju)

Pravni pogled: Mrdićizacija advokature (u pokušaju)

Danas pre 20 minuta
Roditelji đaka Jovine gimnazije traže od ministra Dejana Vuka Stankovića da reaguje zbog neistina na sajtu škole

Roditelji đaka Jovine gimnazije traže od ministra Dejana Vuka Stankovića da reaguje zbog neistina na sajtu škole

Danas pre 30 minuta
Ovo su najgostoljubivije destinacije za 2026. prema Booking-u

Ovo su najgostoljubivije destinacije za 2026. prema Booking-u

Danas pre 55 minuta
BIRODI: RTS i Pink više izveštavali o poseti Alijeva, nego o proslavi Dana državnosti Srbije

BIRODI: RTS i Pink više izveštavali o poseti Alijeva, nego o proslavi Dana državnosti Srbije

Danas pre 1 sat