Večernje novosti pre 16 minuta
"To je srpska stvar!" Jokić objasnio Americi ko je Sveti Georgije

NIKOLA Jokić, bio je šokiran jaknom koju je nosio njegov kolega Karl-Entoni Tauns.

Foto: Printscreen/Društvene mreže Jokić se sa Taunsom sreo uoči početka NBA Ol-star utakmice i odmah je primetio ilustraciju na poleđini jakne Taunsa. Potpuno neverovatno, ali na jakni se našla ikona Svetog Georija koji ubiva aždahu! "Ovo je iz Srbije!", rekao je Jokić. Tauns je bio u šoku. "Iz Srbije?" "Da", odgovorio je Jokić. "Neka neko slika ovo...", dodao je srpski košarkaš. Zainteresovao se i Stef Kari koji je samo primetio konja i pokušao da napravi šalu sa
Kurir pre 42 minuta
Telegraf pre 5 sati
Politika pre 6 sati
Mondo pre 7 sati
Kurir pre 7 sati
RTS pre 36 minuta
Mondo pre 36 minuta
Kurir pre 1 minut
Sport klub pre 21 minuta
Sport klub pre 11 minuta