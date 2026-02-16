Evropa nije htela da zavisi od ruskog gasa – sada zavisi od skupljeg američkog

Vreme pre 16 minuta
Evropa nije htela da zavisi od ruskog gasa – sada zavisi od skupljeg američkog

Da li Evropa, oslobođena gasne zavisnosti od Rusije, sada srlja u novu zavisnost

Pre jedva pet godina, više od polovine gasa koji se trošio u Evropi stizalo je iz Rusije, mahom gasovodima. No, Moskva je pokrenula totalnu ofanzivu na Ukrajinu i u evropskim prestonicama su ionako hteli da iz Rusije uvoze što manje. Ubrzo su, kako se smatra, ukrajinski diverzanti uništili i Severni tok pa je taj put gasa fizički zatvoren. No, da li Evropa, oslobođena gasne zavisnosti od Rusije, sada srlja u novu zavisnost? Jer, danas pojačano stiže tečni gas
