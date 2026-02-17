Oglasio se MUP: Uhapšeni mladić pokušao da reketira Baku Praseta, pa mu zapalio džip

B92 pre 49 minuta
Oglasio se MUP: Uhapšeni mladić pokušao da reketira Baku Praseta, pa mu zapalio džip

Pripadnici MUP-a uhapsili su Z. R. (23) zbog sumnje da je zapalio luksuzni automobil Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, u Hercegovačkoj ulici u Beogradu, a tereti se za iznudu u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije u sedištu i Bezbednosno-informativne agencije, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, pronašli su i uhapsili Z. R. (23), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela iznuda u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti. On se sumnjiči da je juče u 3.26 časova u Beogradu, u Hercegovačkoj ulici namerno izazvao požar
