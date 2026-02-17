Ekstremni vremenski obrti: Snežna mećava danas je paralisala Srbiju, a od sutra kreće zagrevanje: Meteorolog Todorović o prognozi do kraja februara

Četvrtak donosi novo naoblačenje, a u petak se ponovo očekuju padavine, ali manjeg intenziteta nego danas Februar će prema prognozama biti natprosečno topao bez ozbiljnih padavina, ali vreme ostaje promenljivo sa čestim oscilacijama Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je da zadržavanje snežnog pokrivača danas tokom popodneva očekuje samo u brdskim i planinskim predelima, kao i da do kraja dana u nižim predelima ne bi trebalo da bude mraza i poledice. Nedeljković je