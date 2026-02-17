(Foto, video) "Slomio mi je protezu, molio sam ga da stane" Čovek kojeg je podivljali napadač sa Dorćola brutalno tukao otkriva jezive detalje: "Skoro sam operisan, mogao sam da umrem"

Blic pre 26 minuta
(Foto, video) "Slomio mi je protezu, molio sam ga da stane" Čovek kojeg je podivljali napadač sa Dorćola brutalno tukao…

Policija je intervenisala, uhapsila nasilnika i obezbedila pomoć za povređene Incident nije bio jedini tog jutra, jer se osumnjičeni agresivno i prema drugim prolaznicima "Povukao me je, pao sam na bok i on je krenuo da me šutira.

Govorio sam mu: 'Stani čoveče, operisao sam srce, možeš da me ubiješ'. Na šta mi je on odgovorio da ima i on srce, a onda me je šutnuo u glavu i slomio gornju i donju protezu na vilici", kaže za "Blic" muškarac (60) kojeg je iz čista mira, 8. februara oko 8 sati ujutru, bez ikakvog povoda i razloga, brutalno pretukao A.S. (47) na Dorćolu. Nesrećni čovek ugostio je reportere "Blica" u svom domu u kojem se oporavlja od kada je zadobio teške telesne povrede dok je,
Otvori na blic.rs

Blic »

"Sačuvaćemo Maticu srpsku!" Vučević o događajima ispred SNP u Novom Sadu: "Šačica ekstremista želi da određuje ko može, a ko…

"Sačuvaćemo Maticu srpsku!" Vučević o događajima ispred SNP u Novom Sadu: "Šačica ekstremista želi da određuje ko može, a ko ne može da dođe"

Blic pre 10 satijoš 1 povezana
Zastrašujući snimak ubistva MMA borca Stefana Savića Vasilije i Marko ga jure, savladavaju, a onda nastavljaju kao da se ništa…

Zastrašujući snimak ubistva MMA borca Stefana Savića Vasilije i Marko ga jure, savladavaju, a onda nastavljaju kao da se ništa nije desilo: Sve trajalo kraće od 2 minute

Blic pre 36 minutajoš 4 povezane
Gastoz došao sa misterioznom devojkom Poznati se sjatili kod Nadice Ademov: Voditeljka ima bezobrazan dekolte, a tek da vidite…

Gastoz došao sa misterioznom devojkom Poznati se sjatili kod Nadice Ademov: Voditeljka ima bezobrazan dekolte, a tek da vidite poklon od Kaće i Gobelje (video)

Blic pre 41 minutajoš 1 povezana
"Postoje snimci sa sigurnosnih kamera" Baka Prase otkrio detalje slučaja nakon što mu je zapaljen auto od 500.000 evra: "Ako…

"Postoje snimci sa sigurnosnih kamera" Baka Prase otkrio detalje slučaja nakon što mu je zapaljen auto od 500.000 evra: "Ako imaš neki problem, sedneš sa mnom i rešiš ga"

Blic pre 6 satijoš 1 povezana
Nadica Ademov dobila mercedes od muža! Milioner odrešio kesu, a tek da vidite ferari crvenu tortu na 5 spratova: Pršti…

Nadica Ademov dobila mercedes od muža! Milioner odrešio kesu, a tek da vidite ferari crvenu tortu na 5 spratova: Pršti vatromet samo tako (video)

Blic pre 8 satijoš 2 povezane
Blic »

Hronika, najnovije vesti »

Zastrašujući snimak ubistva MMA borca Stefana Savića Vasilije i Marko ga jure, savladavaju, a onda nastavljaju kao da se ništa…

Zastrašujući snimak ubistva MMA borca Stefana Savića Vasilije i Marko ga jure, savladavaju, a onda nastavljaju kao da se ništa nije desilo: Sve trajalo kraće od 2 minute

Blic pre 36 minuta
(Foto, video) "Slomio mi je protezu, molio sam ga da stane" Čovek kojeg je podivljali napadač sa Dorćola brutalno tukao…

(Foto, video) "Slomio mi je protezu, molio sam ga da stane" Čovek kojeg je podivljali napadač sa Dorćola brutalno tukao otkriva jezive detalje: "Skoro sam operisan, mogao sam da umrem"

Blic pre 26 minuta
Uhapšen i drugi osumnjičeni za ubistvo MMA borca Stefana Savića, za njim se tragalo dve godine

Uhapšen i drugi osumnjičeni za ubistvo MMA borca Stefana Savića, za njim se tragalo dve godine

Blic pre 3 sata
U Grockoj uhapšen osumnjičeni za ubistvo MMA borca, za kojim se tragalo dve godine

U Grockoj uhapšen osumnjičeni za ubistvo MMA borca, za kojim se tragalo dve godine

Danas pre 8 sati
Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu Oboren pešak na Bulevaru, na licu mesta Hitna pomoć (foto)

Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu Oboren pešak na Bulevaru, na licu mesta Hitna pomoć (foto)

Blic pre 9 sati