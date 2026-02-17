(Foto, video) "Slomio mi je protezu, molio sam ga da stane" Čovek kojeg je podivljali napadač sa Dorćola brutalno tukao otkriva jezive detalje: "Skoro sam operisan, mogao sam da umrem"

Policija je intervenisala, uhapsila nasilnika i obezbedila pomoć za povređene Incident nije bio jedini tog jutra, jer se osumnjičeni agresivno i prema drugim prolaznicima "Povukao me je, pao sam na bok i on je krenuo da me šutira.

Govorio sam mu: 'Stani čoveče, operisao sam srce, možeš da me ubiješ'. Na šta mi je on odgovorio da ima i on srce, a onda me je šutnuo u glavu i slomio gornju i donju protezu na vilici", kaže za "Blic" muškarac (60) kojeg je iz čista mira, 8. februara oko 8 sati ujutru, bez ikakvog povoda i razloga, brutalno pretukao A.S. (47) na Dorćolu. Nesrećni čovek ugostio je reportere "Blica" u svom domu u kojem se oporavlja od kada je zadobio teške telesne povrede dok je,