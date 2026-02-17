Gastoz došao sa misterioznom devojkom Poznati se sjatili kod Nadice Ademov: Voditeljka ima bezobrazan dekolte, a tek da vidite poklon od Kaće i Gobelje (video)

Goga Gačić se pojavila prvi put posle razvoda, dok je Gastoz došao sa misterioznom devojkom Nadici su čestitali kolege Ljuba Perućica i Emir Habibović darujući joj bukete cveća Pevačica Nadica Ademov večeras je organizovala promociju albuma "Milostinja", a kolege i prijatelji došli su u velikom broju da joj pruže podršku.

Među brojnim javnim ličnostima koje su je podržale našli su se Katarina Grujić i njen muž Marko Gobeljić Gobelja, Tamara Milutinović, Goga Gačić, Gastoz i mnogi drugi. Među prvima kod Nadice na promociju su stigli Radiša Trajković Đani i njegova supruga Slađana. Oni su bili u crnim odevnim kombinacijama, a Nadica ih je srdačno dočekala na ulazu, te su zajedno pozirali medijima. Na početku večeri se pojavila i Sanja Vučić, kao i voditeljka Tijana Stoisavljević čiji