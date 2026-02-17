Gastoz došao sa misterioznom devojkom Poznati se sjatili kod Nadice Ademov: Voditeljka ima bezobrazan dekolte, a tek da vidite poklon od Kaće i Gobelje (video)

Blic pre 3 sata
Gastoz došao sa misterioznom devojkom Poznati se sjatili kod Nadice Ademov: Voditeljka ima bezobrazan dekolte, a tek da vidite…

Goga Gačić se pojavila prvi put posle razvoda, dok je Gastoz došao sa misterioznom devojkom Nadici su čestitali kolege Ljuba Perućica i Emir Habibović darujući joj bukete cveća Pevačica Nadica Ademov večeras je organizovala promociju albuma "Milostinja", a kolege i prijatelji došli su u velikom broju da joj pruže podršku.

Među brojnim javnim ličnostima koje su je podržale našli su se Katarina Grujić i njen muž Marko Gobeljić Gobelja, Tamara Milutinović, Goga Gačić, Gastoz i mnogi drugi. Među prvima kod Nadice na promociju su stigli Radiša Trajković Đani i njegova supruga Slađana. Oni su bili u crnim odevnim kombinacijama, a Nadica ih je srdačno dočekala na ulazu, te su zajedno pozirali medijima. Na početku večeri se pojavila i Sanja Vučić, kao i voditeljka Tijana Stoisavljević čiji
Pevačica prvi put u javnosti nakon razvoda Goga Gačić blista u crnom odelu, pokazala go stomak: Evo ko joj je velika podrška u…

Kada treba soliti jaja? Ključno je koja ste izabrali za kuvanje, a koja za prženje: Obratite pažnju na sitnice

"Postoje snimci sa sigurnosnih kamera" Baka Prase otkrio detalje slučaja nakon što mu je zapaljen auto od 500.000 evra: "Ako…

Da srce pukne: 12 čistokrvnih pasmina pasa koje vlasnici najčešće napuštaju

"Prošao je najkrizniji deo", Indi o Editinoj trudnoći, pa otkrila istinu o odnosu sa Bojanom Bjelićem

Anastasija i Gudelj objavili sliku iz kreveta: Ona bez trunke šminke u dukserici, fudbaler sa naočarima za vid (foto)

