Mihajlo Šaulić sa ženom stigao na pomen ocu: Ne odvaja se majke, tu je i Ilda: Tuga na Novom groblju (video)

Blic pre 59 minuta
Mihajlo Šaulić sa ženom stigao na pomen ocu: Ne odvaja se majke, tu je i Ilda: Tuga na Novom groblju (video)

Porodica i najbliži okupili su se na Novom groblju u Beogradu radi pomena.

Među prvima su stigli supruga Goca, sin Mihajlo sa suprugom i ćerka Ilda, svi veoma potreseni. Kralj narodne muzike Šaban Šaulić poginuo je na današnji dan pre sedam godina u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj, a njegovi najbliži okupili su se danas na Novom groblju u Beogradu gde se održava pomen. Među prvima je stigla uplakana Goca Šaulić, koja je slomila nad grobom pokojnog supruga. Malo posle nje, na Novo groblje stigao je Mihajlo Šaulić sa suprugom Marinom
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ovaj pevač je otvorio koncertu u Šabanovu čast: Šaulić ga je obožavao, evo kako ga je legenda iznenadila

Ovaj pevač je otvorio koncertu u Šabanovu čast: Šaulić ga je obožavao, evo kako ga je legenda iznenadila

Mondo pre 33 minuta
Ostavio nam je muziku koja će živeti večno: Ilda Šaulić razgalila publiku izvedbama Šabanovih hitova (foto/video)

Ostavio nam je muziku koja će živeti večno: Ilda Šaulić razgalila publiku izvedbama Šabanovih hitova (foto/video)

Kurir pre 3 minuta
Najpotresnija scena na koncertu u Šabanovu čast, Ilda peva i plače: Ćerka legendarnog pevača se slomila pred svima

Najpotresnija scena na koncertu u Šabanovu čast, Ilda peva i plače: Ćerka legendarnog pevača se slomila pred svima

Mondo pre 18 minuta
Šaban ga je za života proglasio svojim naslednikom: Emir Habibović nastupao na humanitarnom koncertu posvećenom kralju narodne…

Šaban ga je za života proglasio svojim naslednikom: Emir Habibović nastupao na humanitarnom koncertu posvećenom kralju narodne muzike

Kurir pre 29 minuta
Najmlađi pevač otvorio koncert u čast Šabana Šaulića: Nermin Handžić dočekan ovacijama u Sava centru video

Najmlađi pevač otvorio koncert u čast Šabana Šaulića: Nermin Handžić dočekan ovacijama u Sava centru video

Kurir pre 58 minuta
Počeo koncert u čast Šabana Šaulića: Uručene prve stipendije fondacije koja nosi ime kralja narodne muzike (foto)

Počeo koncert u čast Šabana Šaulića: Uručene prve stipendije fondacije koja nosi ime kralja narodne muzike (foto)

Večernje novosti pre 53 minuta
Najmlađi pevač otvorio koncert u čast Šabana Šaulića: Nermin Handžić dočekan ovacijama

Najmlađi pevač otvorio koncert u čast Šabana Šaulića: Nermin Handžić dočekan ovacijama

Večernje novosti pre 33 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NemačkaŠaban Šaulić

Zabava, najnovije vesti »

Ovo je najkraći IQ test: ima samo tri pitanja i tvrdi se da može otkriti da li ste pametniji od 80 odsto populacije

Ovo je najkraći IQ test: ima samo tri pitanja i tvrdi se da može otkriti da li ste pametniji od 80 odsto populacije

Blic pre 54 minuta
"Ne plači dušo, ja ću doći" Publika u suzama zbog Ilde Šaulić, najemotivniji momenat na koncertu u čast Šabana Šaulića: "Ovo…

"Ne plači dušo, ja ću doći" Publika u suzama zbog Ilde Šaulić, najemotivniji momenat na koncertu u čast Šabana Šaulića: "Ovo je težak dan za nas" (video)

Blic pre 9 minuta
Snimak hapšenja osumnjičenog za paljenje automobila bake praseta: Policajci u punoj opremi izvukli mladića iz automobila…

Snimak hapšenja osumnjičenog za paljenje automobila bake praseta: Policajci u punoj opremi izvukli mladića iz automobila (Video)

Blic pre 23 minuta
Goca Šaulić plače na bini, Marija Šerifović joj odmah pritrčala: Pevačica teši Šabanovu udovicu na koncertu njemu u čast…

Goca Šaulić plače na bini, Marija Šerifović joj odmah pritrčala: Pevačica teši Šabanovu udovicu na koncertu njemu u čast, najemotivnija scena u Sava Centru (video)

Blic pre 58 minuta
(Video) Završnica "za infarkt" u Slagalici! Takmičari voditeljku i gledaoce ostavili u šoku: Ovo se nije skoro dogodilo

(Video) Završnica "za infarkt" u Slagalici! Takmičari voditeljku i gledaoce ostavili u šoku: Ovo se nije skoro dogodilo

Blic pre 44 minuta