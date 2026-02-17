Ovo je 9 najčešćih kvarova tokom zime na automobilima: Automehaničar detaljno objasnio, nije isto za dizelaše i benzince

Blic pre 15 minuta
Ovo je 9 najčešćih kvarova tokom zime na automobilima: Automehaničar detaljno objasnio, nije isto za dizelaše i benzince

Zimski meseci donose izazove vozačima zbog niskih temperatura koje negativno utiču na automobile Najčešći problemi uključuju kvarove akumulatora i potrebu za odgovarajućim antifrizom Zimski meseci donose niz izazova za vozače, naročito zbog niskih temperatura koje mogu ozbiljno uticati na funkcionisanje automobila.

Hladno vreme često otkriva skrivene kvarove i slabe tačke vozila koje tokom toplijih dana prolaze neprimećeno. Stručnjaci upozoravaju da se većina zimskih kvarova može sprečiti pravovremenom proverom i adekvatnom pripremom vozila. Evo šta je važno da znake kako vam se automobil ne bi pokvario usred vožnje! Milan Petrović, automehaničar sa Dorćola u razgovoru za "Blic" govorio je o najčešćim problemima sa kojima se vozači suočavaju tokom zimskih meseci i kako ih na
Otvori na blic.rs

Blic »

"Sačuvaćemo Maticu srpsku!" Vučević o događajima ispred SNP u Novom Sadu: "Šačica ekstremista želi da određuje ko može, a ko…

"Sačuvaćemo Maticu srpsku!" Vučević o događajima ispred SNP u Novom Sadu: "Šačica ekstremista želi da određuje ko može, a ko ne može da dođe"

Blic pre 3 satajoš 1 povezana
"Postoje snimci sa sigurnosnih kamera" Baka Prase otkrio detalje slučaja nakon što mu je zapaljen auto od 500.000 evra: "Ako…

"Postoje snimci sa sigurnosnih kamera" Baka Prase otkrio detalje slučaja nakon što mu je zapaljen auto od 500.000 evra: "Ako imaš neki problem, sedneš sa mnom i rešiš ga"

Blic pre 0 minutajoš 1 povezana
(Video) "Našla je Acu na krevetu, i to je to" Mirko Kodić o smrti sina: "Kako sam podnosio, to samo ja znam, kako podnosim…

(Video) "Našla je Acu na krevetu, i to je to" Mirko Kodić o smrti sina: "Kako sam podnosio, to samo ja znam, kako podnosim danas, to samo ja znam"

Blic pre 1 satjoš 2 povezane
Nadica Ademov dobila mercedes od muža! Milioner odrešio kesu, a tek da vidite ferari crvenu tortu na 5 spratova: Pršti…

Nadica Ademov dobila mercedes od muža! Milioner odrešio kesu, a tek da vidite ferari crvenu tortu na 5 spratova: Pršti vatromet samo tako (video)

Blic pre 2 satajoš 2 povezane
"Neka ih stigne zaslužena kazna" oglasio se deda MMA borca nakon hapšenja drugog osumnjičenog za ubistvo: "Vreme je bilo"

"Neka ih stigne zaslužena kazna" oglasio se deda MMA borca nakon hapšenja drugog osumnjičenog za ubistvo: "Vreme je bilo"

Blic pre 2 satajoš 3 povezane
Blic »

Društvo, najnovije vesti »

Student Hodžić kaže da je udaren s leđa u potiljak u Novom Sadu, opisao šta se dogodilo - objavljen i snimak incidenta

Student Hodžić kaže da je udaren s leđa u potiljak u Novom Sadu, opisao šta se dogodilo - objavljen i snimak incidenta

Insajder pre 19 minuta
Vremenska prognoza za utorak, 17. februar: Danas se očekuje formiranje snežnog pokrivača

Vremenska prognoza za utorak, 17. februar: Danas se očekuje formiranje snežnog pokrivača

Beta pre 0 minuta
Ovo je 9 najčešćih kvarova tokom zime na automobilima: Automehaničar detaljno objasnio, nije isto za dizelaše i benzince

Ovo je 9 najčešćih kvarova tokom zime na automobilima: Automehaničar detaljno objasnio, nije isto za dizelaše i benzince

Blic pre 15 minuta
Studenta Inasa Hodžića muškarac udario u glavu u Novom Sadu, policija nije reagovala

Studenta Inasa Hodžića muškarac udario u glavu u Novom Sadu, policija nije reagovala

Danas pre 55 minuta
Slobodan univerzitet osudio pprebijanje studenata u Novom Sadu

Slobodan univerzitet osudio pprebijanje studenata u Novom Sadu

Danas pre 1 sat