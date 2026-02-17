Poznati voditelj napušta emisiju "60 minuta" Odlučio da se posveti deci: "Želim da provodim što više vremena sa njima"

Poznati voditelj napušta emisiju "60 minuta" Odlučio da se posveti deci: "Želim da provodim što više vremena sa njima"

Anderson Kuper napušta emisiju '60 Minuta' i neće produžiti svoj ugovor sa CBS-om Kuper je naveo porodične razloge i želju da više vremena provodi sa decom kao glavni motiv odlaska Anderson Kuper, poznati voditelj CNN-a, odlučio je da ne produži svoj ugovor sa emisijom "60 Minuta", kažu izvori.

Kuperov poslednji prilog za emisiju, intervju sa dokumentarnim filmskim stvaraocem Kenom Bernsom, emitovan je u nedelju. Kuper ostaje na CNN-u, gde vodi noćnu emisiju "Anderson Cooper 360" i nedeljni magazin vesti "The Whole Story". Takođe vodi podkast i striming emisiju pod nazivom "All There Is". Njegov rad za "60 Minutes" bio je deo dogovora između CNN-a, njegovog stalnog poslodavca, i CBS-a. Medijski bilten "Breaker" prvi je izvestio o Kuperovom odlasku. - Biti
Poznati voditelj napušta emisiju "60 minuta" Odlučio da se posveti deci: "Želim da provodim što više vremena sa njima"

Poznati voditelj napušta emisiju "60 minuta" Odlučio da se posveti deci: "Želim da provodim što više vremena sa njima"

