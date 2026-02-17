"Prošao je krizni deo trudnoće, cela porodica se raduje" Indi Aradinović o trudnoj Editi: "Najvažnije je bilo da se sazna da li je sve u redu" (video)

Blic pre 3 sata
"Prošao je krizni deo trudnoće, cela porodica se raduje" Indi Aradinović o trudnoj Editi: "Najvažnije je bilo da se sazna da…

Indi je istakla da postaje tetka i da je to važna uloga za nju ove godine.

Dodala je da u estradnom svetu ima nekolegijalnosti i da je Bojan Bjelić njen bliski prijatelj sa estrade. Pevačica Indi Aradinović pojavila se večeras u društvu kolege Bojana Bjelića na promociji albuma Nadice Ademov. Indi je ovom prilikom govorila o svojoj sestri Editi Aradinović koja se nalazi u drugom stanju, a sa muškarcem sa kojim će imati dete je raskinula. Indi je sada otkrila detalje o trudnoj sestri Editi: "Prošao je najkrizniji deo trudnoće, najvažnije
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Prošao je najkrizniji deo", Indi o Editinoj trudnoći, pa otkrila istinu o odnosu sa Bojanom Bjelićem

"Prošao je najkrizniji deo", Indi o Editinoj trudnoći, pa otkrila istinu o odnosu sa Bojanom Bjelićem

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Pevačica prvi put u javnosti nakon razvoda Goga Gačić blista u crnom odelu, pokazala go stomak: Evo ko joj je velika podrška u…

Pevačica prvi put u javnosti nakon razvoda Goga Gačić blista u crnom odelu, pokazala go stomak: Evo ko joj je velika podrška u ovim trenucima (video)

Blic pre 6 minuta
(Video) Prezgodna supruga Darka Lazića u smeloj haljini: Folker se obrijao, pa došao na promociju Nadice Ademov: Žena i on…

(Video) Prezgodna supruga Darka Lazića u smeloj haljini: Folker se obrijao, pa došao na promociju Nadice Ademov: Žena i on pucaju od elegancije, doneli ogroman poklon

Blic pre 6 minuta
Gastoz došao sa misterioznom devojkom Poznati se sjatili kod Nadice Ademov: Voditeljka ima bezobrazan dekolte, a tek da vidite…

Gastoz došao sa misterioznom devojkom Poznati se sjatili kod Nadice Ademov: Voditeljka ima bezobrazan dekolte, a tek da vidite poklon od Kaće i Gobelje (video)

Blic pre 31 minuta
Više skoro niko ne postavlja otirač ispred ulaznih vrata: Evo šta ga je zamenilo u modernom enterijeru

Više skoro niko ne postavlja otirač ispred ulaznih vrata: Evo šta ga je zamenilo u modernom enterijeru

Kurir pre 1 sat
"Postoje snimci sa sigurnosnih kamera" Baka Prase otkrio detalje slučaja nakon što mu je zapaljen auto od 500.000 evra: "Ako…

"Postoje snimci sa sigurnosnih kamera" Baka Prase otkrio detalje slučaja nakon što mu je zapaljen auto od 500.000 evra: "Ako imaš neki problem, sedneš sa mnom i rešiš ga"

Blic pre 1 sat