(Radarski snimci) Skoro cela Srbija pod snegom, pada i u Beogradu! Zima se ne predaje, novi talas padavina preti ovim delovima zemlje: Evo gde će biti zacementiran minus

RHMZ je izdao upozorenje na obilne padavine, mogućnost problema u saobraćaju i nestanaka struje. Sneg i kiša već od jutros padaju širom Srbije, a nešto pre 10 sati počelo je da provejava i Beogradu. Snežne padavine pogodile su zapadne i istočne delove Srbije, dok je jaka kiša u centralnim delovima zemlja. Takođe, Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je rano jutros upozorenje na veliku količinu kiše i snega koji će pasti danas, a kako upozoravaju,