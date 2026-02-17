"Sačuvaćemo Maticu srpsku!" Vučević o događajima ispred SNP u Novom Sadu: "Šačica ekstremista želi da određuje ko može, a ko ne može da dođe"

Vučević je zahvalio građanima koji su došli da podrže manifestaciju i izrazio ponos što je prisutan u ime predsednika Vučića Naglasio je simboličan značaj jubileja i ulogu Matice srpske u očuvanju srpskog identiteta kroz vekove Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević rekao je, pred početak akademije povodom 200 godina Matice srpske u Srpskom narodno pozorištu u Novom Sadu, da je neverovatno da "blokaderi koji su se