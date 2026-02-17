"Sačuvaćemo Maticu srpsku!" Vučević o događajima ispred SNP u Novom Sadu: "Šačica ekstremista želi da određuje ko može, a ko ne može da dođe"

Blic pre 3 sata
"Sačuvaćemo Maticu srpsku!" Vučević o događajima ispred SNP u Novom Sadu: "Šačica ekstremista želi da određuje ko može, a ko…
Vučević je zahvalio građanima koji su došli da podrže manifestaciju i izrazio ponos što je prisutan u ime predsednika Vučića Naglasio je simboličan značaj jubileja i ulogu Matice srpske u očuvanju srpskog identiteta kroz vekove Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević rekao je, pred početak akademije povodom 200 godina Matice srpske u Srpskom narodno pozorištu u Novom Sadu, da je neverovatno da "blokaderi koji su se
Dan državnosti u Srbiji: Incidenti u Novom Sadu, sukob pristalica SNS i antivladinih demonstranata

Danas pre 1 sat
Dan državnosti u Srbiji: Incidenti u Novom Sadu, sukob pristalica SNS i antivladinih demonstranata

Danas pre 1 sat
Svečana akademija povodom 200 godina Matice srpske u Novom Sadu, ispred protest građana

Danas pre 2 sata
"Matica je poslednji bedem odbrane onoga što jesmo i što biramo da budemo" Vučević na svečanoj akademiji povodom obeležavanja…

Blic pre 3 sata
Vučević se zahvalio građanima koji ispred Srpskog narodnog pozorišta demonstrantima uzvikuju „Ustaše!“

Danas pre 4 sati
