(Video) "Našla je Acu na krevetu, i to je to" Mirko Kodić o smrti sina: "Kako sam podnosio, to samo ja znam, kako podnosim danas, to samo ja znam"

Blic pre 1 sat
Kodić deli detalje o svom sinu, njegovoj ljubavi prema životu i entuzijazmu za Beograd i umetnost.

Mirko Kodić govori o svom najtežem životnom trenutku koji je obeležio gubitak sina Aleksandra. Jedan od najtežih dana u životu harmonikaša Mirka Kodića je 27. oktobar 2023. godine kada mu je preminuo sin, o čemu priča u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović", koja se emituje večeras, u ponedeljak u 22.15 sati samo na Blic televiziji. "Ja sam uvek bio jak. Biću i ovog puta. Pričaću o mom Aleksandru", kaže Mirko Kodić pred kamerama Blic televizije u
