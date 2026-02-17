(Video) Prezgodna supruga Darka Lazića u smeloj haljini: Folker se obrijao, pa došao na promociju Nadicu Ademov: Žena i on pucaju od elegancije, doneli ogroman poklon

Darko je Nadici doneo veliki buket cveća kao znak podrške.

Katarina je nosila crnu haljinu sa velikim prorezom. Folk pevač Darko Lazić došao je na promociju albuma koleginice Nadice Ademov u srpskoj prestonici. Darko je bio u elegantom izdanju, baš kao i njegova supruga Katarina Lazić, koja mu je pravila društvo. Oboje su bili u crnom, dok je domaćica večeri bila u crvenoj toaleti. Katarina je ponela smelu haljinu se velikim izrezom, koja je istakla njenu vitku liniju. Darko je u rukama nosio ogoroman buket cveća za