Proizvođači mleka u Srbiji napustili sastanak sa ministrom bez dogovora, nastavljaju blokadu puteva

Predstavnici pet udruženja proizvođača mleka i povrtarskih proizvoda Srbije napustili su danas razgovor sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Draganom Glamočićem bez dogovora oko zabrane uvoza sira, mleka, povrća i voća i najavili nastavak blokade Ibarske magistrale u Mrčajevcima i Slatini kod Čačka.

Kako javlja reporter N1, sastanak je trajao oko sat, a poljoprivrednici su rekli da je trebalo i ranije da napuste sastanak jer je, prema njihovim rečima, ministar pokušao da manipuliše i njima i temom. Oni su kazali da im u Vladi Srbije ništa nije ponuđeno. Reporter N1 javlja da je na početku sastanka ministar govorio da je država spremna na dijalog i da razgovara sa njima i da se sedi u Vladi dok se ne pronađe rešenje. Glamočić je proteste nazvao cirkusom i rekao