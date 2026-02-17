U Grockoj uhapšen osumnjičeni za ubistvo MMA borca, za kojim se tragalo dve godine

Danas pre 2 sata  |  N1
U Grockoj uhapšen osumnjičeni za ubistvo MMA borca, za kojim se tragalo dve godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su u Grockoj M.

D. (25) za kojim je izdata međunarodna poternica Republike Srbije zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo i krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju MMA borca S. S. 2024. godine. „Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odseka za ciljane potrage, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, posle višemesečne operativne obrade, uhapsili su u Grockoj M. D. (2001) za kojim je izdata međunarodna poternica Republike Srbije
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Neka ih stigne zaslužena kazna" oglasio se deda MMA borca nakon hapšenja drugog osumnjičenog za ubistvo: "Vreme je bilo"

"Neka ih stigne zaslužena kazna" oglasio se deda MMA borca nakon hapšenja drugog osumnjičenog za ubistvo: "Vreme je bilo"

Blic pre 2 sata
Iz Hrvatske ušao u Srbiju sa ličnom kartom svog brata, pa pao u Beogradu. Oglasio se Dačić o hapšenju drugog osumnjičenog za…

Iz Hrvatske ušao u Srbiju sa ličnom kartom svog brata, pa pao u Beogradu. Oglasio se Dačić o hapšenju drugog osumnjičenog za ubistvo MMA borca: Preti mu robija od 40 godina

Blic pre 3 sata
Evo gde se krio drugi uhapšeni za ubistvo MMA borca Stefana. Dve godine bežao policiji, njegov saučesnik pao u Španiji

Evo gde se krio drugi uhapšeni za ubistvo MMA borca Stefana. Dve godine bežao policiji, njegov saučesnik pao u Španiji

Blic pre 3 sata
Uhapšen i drugi osumnjičeni za ubistvo MMA borca Stefana Savića, za njim se tragalo dve godine

Uhapšen i drugi osumnjičeni za ubistvo MMA borca Stefana Savića, za njim se tragalo dve godine

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaGrockaBorča

Hronika, najnovije vesti »

U Grockoj uhapšen osumnjičeni za ubistvo MMA borca, za kojim se tragalo dve godine

U Grockoj uhapšen osumnjičeni za ubistvo MMA borca, za kojim se tragalo dve godine

Danas pre 2 sata
"Neka ih stigne zaslužena kazna" oglasio se deda MMA borca nakon hapšenja drugog osumnjičenog za ubistvo: "Vreme je bilo"

"Neka ih stigne zaslužena kazna" oglasio se deda MMA borca nakon hapšenja drugog osumnjičenog za ubistvo: "Vreme je bilo"

Blic pre 2 sata
Iz Hrvatske ušao u Srbiju sa ličnom kartom svog brata, pa pao u Beogradu. Oglasio se Dačić o hapšenju drugog osumnjičenog za…

Iz Hrvatske ušao u Srbiju sa ličnom kartom svog brata, pa pao u Beogradu. Oglasio se Dačić o hapšenju drugog osumnjičenog za ubistvo MMA borca: Preti mu robija od 40 godina

Blic pre 3 sata
Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu Oboren pešak na Bulevaru, na licu mesta Hitna pomoć (foto)

Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu Oboren pešak na Bulevaru, na licu mesta Hitna pomoć (foto)

Blic pre 3 sata
Evo gde se krio drugi uhapšeni za ubistvo MMA borca Stefana. Dve godine bežao policiji, njegov saučesnik pao u Španiji

Evo gde se krio drugi uhapšeni za ubistvo MMA borca Stefana. Dve godine bežao policiji, njegov saučesnik pao u Španiji

Blic pre 3 sata