U Grockoj uhapšen osumnjičeni za ubistvo MMA borca, za kojim se tragalo dve godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su u Grockoj M.

D. (25) za kojim je izdata međunarodna poternica Republike Srbije zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo i krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju MMA borca S. S. 2024. godine. „Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odseka za ciljane potrage, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, posle višemesečne operativne obrade, uhapsili su u Grockoj M. D. (2001) za kojim je izdata međunarodna poternica Republike Srbije