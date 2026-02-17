Zborovi Novog Sada pozvali na protest na Pozorišnom trgu zbog jučerašnjih incidenata

Danas pre 1 sat  |  Beta
Zborovi Novog Sada pozvali na protest na Pozorišnom trgu zbog jučerašnjih incidenata

Zborovi građana Novog Sada pozvali su na protest danas u 18 časova na Pozorišnom trgu kako bi iskazali da ne pristaju na, kako su naveli, „batinaško nasilje i pokažu solidarnost sa studentima“, a povodom jučerašnjih incidenata u tom gradu.

Oni su u pozivu poručili da „nemaju pravo da ostanu kod kuće“, te da su „ulice ponovo poprskane studentskom krvlju“. ; „Predvode borbu svih nas, za sve nas. Udarali su ih kolima, palicama, pesnicama… Hapsili su ih, premlaćivali, pritvarali, ugnjetavali, zastrašivali, unižavali. Sinoć su na njih poslali kriminalce, izobličene od mržnje, naoružane stranačkim blagoslovom, koji su im razbijali glave na očigled slepe i gluve policije“, naveli su. U pozivu na protest
