(Video) Aleksandar Vučić se oglasio iz nju delhija: „Značajno je da budemo deo ere veštačke inteligencije, to je šansa za dalji rast“

NjU DELHI: Predsednik Aleksandar Vučić poručio je po dolasku u Indiju, gde će prisustvovati Samitu o veštačkoj inteligenciji, da je za Srbiju od velikog značaja da bude deo ere veštačke inteligencije, inovacija i digitalne transformacije, jer je u tim oblastima šansa za dalji ekonomski rast i jačanje međunarodne pozicije Srbije.

"Zahvalan domaćinima na srdačnom dočeku i ponosan što predstavljam Srbiju u Indiji na Samitu o veštačkoj inteligenciji, jednom od najvažnijih globalnih skupova posvećenih tehnologijama koje oblikuju budućnost čovečanstva", naveo je Vučić na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav". Kako je naglasio, za Srbiju je od velikog značaja da bude deo nove ere, ere veštačke inteligencije, inovacija i digitalne transformacije, jer upravo u tim oblastima postoji šansa za dalji