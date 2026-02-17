Sneg i do 50 centimetara u užičkom kraju: Najalarmantnije u mesnoj zajednici Kremna, na Jelovoj Gori i Ponikvama

Euronews pre 12 minuta  |  Autor: Tanjug
Sneg i do 50 centimetara u užičkom kraju: Najalarmantnije u mesnoj zajednici Kremna, na Jelovoj Gori i Ponikvama
Pomoćnik gradonačelnice Užica Stefan Maksimović izjavio je danas da je na teritoriji grada Užice tokom noći i u ranim jutarnjim časovima došlo do formiranja snežnog pokrivača, a da su sve putarske ekipe JKP "Niskogradnja" na terenu. "Ono gde je najalarmantnije to su visoke gradske zone i seoska područja gde, kao što je slučaj sa Jelovom Gorom i Ponikvama imamo snežni pokrivač u visini od preko 30 centimetara, dok u Mesnoj zajednici Kremna imamo i preko 50
