Zima još jednom pokazuje zube: Gde i koliko snega nas danas očekuje?

Euronews pre 25 minuta  |  Autor: Tanjug
Zima još jednom pokazuje zube: Gde i koliko snega nas danas očekuje?

U Srbiji će danas biti oblačno, vetrovito i hladnije sa padavinama uz formiranje snežnog pokrivača u predelima južnije od Save i Dunava i to od osam do 20 centimetara, na planinama i više, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U brdsko-planinskim predelima tokom celog dana padaće sneg, u nižim predelima ujutro se očekuju kiša i susnežica koja će tokom prepodneva u zapadnim, centralnim i istočnim, a posle podne i u južnim predelima, preći u sneg. Na severu zemlje očekuju se mešovite padavine - i kiša i susnežica i sneg, a suvo vreme očekuje se samo na severu Vojvodine. Vetar će biti slab i umeren, sredinom dana i jak, severni i severozapadni, dok će se jutarnja temperatura kretati od 1 do
