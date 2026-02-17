Pirotehnika i jurnjava s policijom kod Ušća, priveden mladić - protesti i u drugim gradovima, i Zaječaru

Glas Zaječara pre 44 minuta  |  Izvor: N1, Glas Zaječara
Pirotehnika i jurnjava s policijom kod Ušća, priveden mladić - protesti i u drugim gradovima, i Zaječaru

Građani Srbije i večeras protestuju - zato što su aktivisti Srpske napredne stranke napali studente na platou kod pozorišta u Novom Sadu.

Poručuju da ne pristaju na "batinaško nasilje". Jedan mladić priveden je kod parka Ušće u Beogradu, a došlo je i do bacanja pirotehnike i jurnjave s policijom. Aktivisti Srpske napredne stranke sinoć su napali najmanje troje studenata. Prema saopštenju studenata Filozofskog fakulteta stiče se utisak daj je taj broj veći. Kako su kazali, jednom studentu su razbili glavu, drugom zub, a gađali su ih i opušcima cigareta. Održan protest u Čačku zbog incidenata na
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

(BLOG) Večeras protesti podrške novosadskim studentima širom Srbije, pratimo Kraljevo i Kragujevac (VIDEO)

(BLOG) Večeras protesti podrške novosadskim studentima širom Srbije, pratimo Kraljevo i Kragujevac (VIDEO)

Glas Šumadije pre 24 minuta
Vučić o incidentima u Novom Sadu: „Neki nisu hteli da beže, pa su im udarili nekoliko šamara“

Vučić o incidentima u Novom Sadu: „Neki nisu hteli da beže, pa su im udarili nekoliko šamara“

Serbian News Media pre 58 minuta
Završen skup ispred policije u Novom Sadu, najavljeni novi narednih dana

Završen skup ispred policije u Novom Sadu, najavljeni novi narednih dana

Serbian News Media pre 53 minuta
Održan protest u Čačku zbog incidenata na protestu u Novom Sadu

Održan protest u Čačku zbog incidenata na protestu u Novom Sadu

Serbian News Media pre 48 minuta
Održan protest u Novom Sadu, Beogradu i drugim gradovima povodom incidenata ispred SNP

Održan protest u Novom Sadu, Beogradu i drugim gradovima povodom incidenata ispred SNP

Euronews pre 59 minuta
Jubilej Matice srpske u senci nasilja: Studentima razbijene glave, novinari su bili ometani, a policija je sve posmatrala

Jubilej Matice srpske u senci nasilja: Studentima razbijene glave, novinari su bili ometani, a policija je sve posmatrala

N1 Info pre 1 sat
Kako Vučić brani svoje simpatizere - “nisu hteli da beže, pa blokaderima udarili šamare”

Kako Vučić brani svoje simpatizere - “nisu hteli da beže, pa blokaderima udarili šamare”

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakZaječarPozorišteNovi SadSrpska napredna strankastudentiprotest

Politika, najnovije vesti »

Paušalna geopolitička ocena: Sagovornici Danasa o izjavi Tadića da je aktuelna vlast nastala u Moskvi u skladu sa ruskim i…

Paušalna geopolitička ocena: Sagovornici Danasa o izjavi Tadića da je aktuelna vlast nastala u Moskvi u skladu sa ruskim i nemačkim interesima

Danas pre 39 minuta
Vesni Bratić određen pritvor do 30 dana Bivša ministarka prosvete Crne Gore saslušana u Višem sudu

Vesni Bratić određen pritvor do 30 dana Bivša ministarka prosvete Crne Gore saslušana u Višem sudu

Blic pre 24 minuta
Da li je vreme da se opozicija vidljivije uključi u proteste i bude štit studentima?

Da li je vreme da se opozicija vidljivije uključi u proteste i bude štit studentima?

Danas pre 1 sat
Ambasadorka dobre volje za Kosovo sa amblemom UČK u parlamentu Austrije

Ambasadorka dobre volje za Kosovo sa amblemom UČK u parlamentu Austrije

Danas pre 1 sat
Više lica privedeno kod Ušća tokom protesta, blokiran Bulevar Nikole Tesle

Više lica privedeno kod Ušća tokom protesta, blokiran Bulevar Nikole Tesle

Blic pre 1 sat