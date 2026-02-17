Uhapšen I. A. (2000) i petnaestogodišnji mladić zbog krađe parfema i dva mobilna telefona

Gradski portal 018 pre 13 minuta  |  redakcija GP018
Uhapšen I. A. (2000) i petnaestogodišnji mladić zbog krađe parfema i dva mobilna telefona

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, rasvetlili su tri krađe i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su I.

A. (2000), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela. Takođe, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, zbog sumnje da je izvršio ista krivična dela, biće podneta krivična prijava i protiv jednog petnaestogodišeg mladića. Njih dvojica se sumnjiče da su, u prethodnom periodu, iz dve prodavnice kozmetike i jedne prodavnice tehničke robe u Nišu, ukrali 12 parfema i dva mobilna telefona, čime su, kako se sumnja, vlasnicima pričinili štetu od oko
Otvori na gradskiportal018.rs

Povezane vesti »

UHAPŠEN ZBOG KRAĐE U NIŠU: Iz prodavnica odneli 12 parfema i dva mobilna telefona – šteta skoro 200.000 dinara

UHAPŠEN ZBOG KRAĐE U NIŠU: Iz prodavnica odneli 12 parfema i dva mobilna telefona – šteta skoro 200.000 dinara

Glas juga pre 18 minuta
Uhapšen S. K. (1984) zbog prevare: apel prevarenima da se jave!

Uhapšen S. K. (1984) zbog prevare: apel prevarenima da se jave!

Gradski portal 018 pre 8 minuta
UZIMAO KAPARE PA NESTAJAO! UHAPŠEN ZBOG SEDAM PREVARA – Oglasima za automobile i traktore varao građane širom Srbije

UZIMAO KAPARE PA NESTAJAO! UHAPŠEN ZBOG SEDAM PREVARA – Oglasima za automobile i traktore varao građane širom Srbije

Glas juga pre 13 minuta
Uhapšeni lopovi parfema i mobilnih telefona u Nišu

Uhapšeni lopovi parfema i mobilnih telefona u Nišu

Medijska kutija pre 18 minuta
Uhapšen zbog sedam prevara – obećavao prodaju vozila, uzimao kapare i nestajao

Uhapšen zbog sedam prevara – obećavao prodaju vozila, uzimao kapare i nestajao

Naissus info pre 53 minuta
U Nišu uhapšen zbog prevara oko prodaje kola i traktora

U Nišu uhapšen zbog prevara oko prodaje kola i traktora

Medijska kutija pre 28 minuta
Uhapšen zbog sedam internet prevara u vezi sa prodajom automobila i traktora

Uhapšen zbog sedam internet prevara u vezi sa prodajom automobila i traktora

Rešetka pre 43 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NišTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslova

Regioni, najnovije vesti »

Više sela kod Prokuplja bez struje 18. i 20. februara zbog radova na mreži

Više sela kod Prokuplja bez struje 18. i 20. februara zbog radova na mreži

Južne vesti pre 19 minuta
GRAĐANI GODINAMA STAJALI NA KIŠI I SNEGU! Kapela u Niškoj Banji dobija pravni status zahvaljujući zakonu „Svoj na svome“…

GRAĐANI GODINAMA STAJALI NA KIŠI I SNEGU! Kapela u Niškoj Banji dobija pravni status zahvaljujući zakonu „Svoj na svome“

Glas juga pre 18 minuta
Preventivni pregledi žena u pokretnom mamografu u Aranđelovcu

Preventivni pregledi žena u pokretnom mamografu u Aranđelovcu

RTK pre 13 minuta
Stanodavci sve češće žrtve prevara

Stanodavci sve češće žrtve prevara

RTK pre 3 minuta
UHAPŠEN ZBOG KRAĐE U NIŠU: Iz prodavnica odneli 12 parfema i dva mobilna telefona – šteta skoro 200.000 dinara

UHAPŠEN ZBOG KRAĐE U NIŠU: Iz prodavnica odneli 12 parfema i dva mobilna telefona – šteta skoro 200.000 dinara

Glas juga pre 18 minuta