Uhapšen S. K. (1984) zbog prevare: apel prevarenima da se jave!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, intenzivnim radom, rasvetlili su sedam prevara i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili S.

K. (1984), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela. On se sumnjiči da je prethodnom periodu prevario više osoba na teritoriji Srbije obećavši im prodaju i transport automobila i traktora, koje je oglašavao putem interneta, da bi, nakon uplata dogovorenih kapara za ova vozila, postao nedostupan oštećenim građanima. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. Zbog postojanja