Uhapšen S. K. (1984) zbog prevare: apel prevarenima da se jave!

Gradski portal 018 pre 1 sat  |  redakcija GP018
Uhapšen S. K. (1984) zbog prevare: apel prevarenima da se jave!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, intenzivnim radom, rasvetlili su sedam prevara i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili S.

K. (1984), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela. On se sumnjiči da je prethodnom periodu prevario više osoba na teritoriji Srbije obećavši im prodaju i transport automobila i traktora, koje je oglašavao putem interneta, da bi, nakon uplata dogovorenih kapara za ova vozila, postao nedostupan oštećenim građanima. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. Zbog postojanja
Otvori na gradskiportal018.rs

Povezane vesti »

Rasvetljene tri krađe od 188.000 dinara: Uhapšen osumnjičeni u Nišu

Rasvetljene tri krađe od 188.000 dinara: Uhapšen osumnjičeni u Nišu

B92 pre 25 minuta
Nišlija uzimao kaparu za automobile i traktore, a zatim bio nedostupan

Nišlija uzimao kaparu za automobile i traktore, a zatim bio nedostupan

Serbian News Media pre 1 sat
UHAPŠEN ZBOG KRAĐE U NIŠU: Iz prodavnica odneli 12 parfema i dva mobilna telefona – šteta skoro 200.000 dinara

UHAPŠEN ZBOG KRAĐE U NIŠU: Iz prodavnica odneli 12 parfema i dva mobilna telefona – šteta skoro 200.000 dinara

Glas juga pre 1 sat
Uhapšen I. A. (2000) i petnaestogodišnji mladić zbog krađe parfema i dva mobilna telefona

Uhapšen I. A. (2000) i petnaestogodišnji mladić zbog krađe parfema i dva mobilna telefona

Gradski portal 018 pre 1 sat
UZIMAO KAPARE PA NESTAJAO! UHAPŠEN ZBOG SEDAM PREVARA – Oglasima za automobile i traktore varao građane širom Srbije

UZIMAO KAPARE PA NESTAJAO! UHAPŠEN ZBOG SEDAM PREVARA – Oglasima za automobile i traktore varao građane širom Srbije

Glas juga pre 1 sat
Uhapšeni lopovi parfema i mobilnih telefona u Nišu

Uhapšeni lopovi parfema i mobilnih telefona u Nišu

Medijska kutija pre 1 sat
Uhapšen zbog sedam prevara – obećavao prodaju vozila, uzimao kapare i nestajao

Uhapšen zbog sedam prevara – obećavao prodaju vozila, uzimao kapare i nestajao

Naissus info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišInternetTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslova

Regioni, najnovije vesti »

Putevi Srbije: Do pet centimetra snega na putevima u više delova Srbije

Putevi Srbije: Do pet centimetra snega na putevima u više delova Srbije

Insajder pre 40 minuta
Putevi Srbije: Do pet centimetra snega na putevima u više delova Srbije

Putevi Srbije: Do pet centimetra snega na putevima u više delova Srbije

N1 Info pre 5 minuta
Dodik: Svaki uspeh Srbije uspeh je Republike Srpske; Đurić: Oduševljen sam gostoprimstvom u Banjaluci

Dodik: Svaki uspeh Srbije uspeh je Republike Srpske; Đurić: Oduševljen sam gostoprimstvom u Banjaluci

RTV pre 45 minuta
Memorijalni turnir “Branko Tačić Žuti” : Pehar ostao u Brestovcu

Memorijalni turnir “Branko Tačić Žuti” : Pehar ostao u Brestovcu

Jug press pre 50 minuta
MERIDIANBET JE URADIO NEŠTO ŠTO NIKO NIJE — „VASO PSYCHO“ JE PRVA CELEBRITY FIGHTING SLOT IGRA!

MERIDIANBET JE URADIO NEŠTO ŠTO NIKO NIJE — „VASO PSYCHO“ JE PRVA CELEBRITY FIGHTING SLOT IGRA!

Bujanovačke pre 50 minuta