Jako nevreme u Srbiji: Sneg i olujni vetar izazvali kvarove na elektrodistributivnoj mreži

IndeksOnline pre 3 sata
BEOGRAD- Jako olujno nevreme, praćeno obilnim, vlažnim i teškim snegom, a ponegde i pojačanim vetrom koje je prethodne noći i prepodneva zahvatilo Srbiju izazvalo je štetu na nekim delovima distributivne mreže električne energije posebno u brdsko-planinskim naseljima na teritoriji zapadne i centralne Srbije, a sve ekipe Elektrodistribucije Srbije su na terenu i rade na sanaciji kvarova. Kvarovi su zabeležni posebno na teritoriji Valjeva, Bajine Bašte, Čajetine,
RTS pre 26 minuta
RTV pre 51 minuta
Sputnik pre 3 sata
Vesti online pre 4 sati
InfoLIGA pre 5 sati
NIN pre 5 sati
NIN pre 5 sati
