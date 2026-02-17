Kolovozi vlažni, vetar pravi nanose: Savet vozačima da prilagode brzinu

IndeksOnline pre 10 minuta
Kolovozi vlažni, vetar pravi nanose: Savet vozačima da prilagode brzinu

BEOGRAD- U Srbiji trenutno nema neprohodnih putnih pravaca, a danas se može očekivati povećan intenzitet saobraćaja na putevima zbog povratka većeg broja ljudi sa odmora, rečeno je danas za Tanjug iz „Puteva Srbije“.

Prema poslednjim informacijama „Puteva Srbije“, svi državni putevi prvog i drugog reda, kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima prohodni su za saobraćaj. Usled snežnih padavina, na auto-putevima na svim tunelskim objektima smanjeno je ograničenje brzine kretanja vozila. Iz „Puteva Srbije“ navode da je na teritoriji Ivanjice kolovoz vlažan i da ima raskvašenog snega do 5 cm na svim putnim pravcima, međutim, jak vetar stvara nanose, što otežava
Otvori na indeksonline.rs

Povezane vesti »

MUP pozvao na oprez: Zbog snega saobraćaj otežan na brojnim putevima

MUP pozvao na oprez: Zbog snega saobraćaj otežan na brojnim putevima

Serbian News Media pre 10 minuta
Upozorenje vozačima: Zbog snega saobraćaj otežan na brojnim putevima

Upozorenje vozačima: Zbog snega saobraćaj otežan na brojnim putevima

Nedeljnik pre 15 minuta
MUP upozorio građane na sneg i poledicu na putevima: "Prilagodite vožnju uslovima na kolovozu"

MUP upozorio građane na sneg i poledicu na putevima: "Prilagodite vožnju uslovima na kolovozu"

Newsmax Balkans pre 5 minuta
Oprez zbog snega i poledice, obavezna zimska oprema

Oprez zbog snega i poledice, obavezna zimska oprema

Jugmedia pre 30 minuta
Otežani uslovi vožnje zbog snežnih padavina, očekuje se pojačan saobraćaj popodne

Otežani uslovi vožnje zbog snežnih padavina, očekuje se pojačan saobraćaj popodne

Serbian News Media pre 49 minuta
Putevi Srbije: Oprez zbog pojačanog intenziteta saobraćaja i nepovoljnih vremenskih uslova na svim državnim putevima

Putevi Srbije: Oprez zbog pojačanog intenziteta saobraćaja i nepovoljnih vremenskih uslova na svim državnim putevima

OK radio pre 59 minuta
Mećava donela 20 centimetara novog snega na Zlatiboru, drveće na putevima u Zapadnoj Srbiji

Mećava donela 20 centimetara novog snega na Zlatiboru, drveće na putevima u Zapadnoj Srbiji

RTV Novi Pazar pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugSneg

Regioni, najnovije vesti »

Maloletnik i dvadesetšestogodišnjak ukrali dva telefona i 12 parfema

Maloletnik i dvadesetšestogodišnjak ukrali dva telefona i 12 parfema

Jugmedia pre 20 minuta
Snežne padavine otežavaju saobraćaj u okolini Bora

Snežne padavine otežavaju saobraćaj u okolini Bora

Ist media pre 0 minuta
Krali parfeme i telefone u Nišu: Uhapšena dvojica mladića, jedan maloletan

Krali parfeme i telefone u Nišu: Uhapšena dvojica mladića, jedan maloletan

Južne vesti pre 20 minuta
Lažno prodavao automobile i traktore preko oglasa, rasvetljeno sedam prevara

Lažno prodavao automobile i traktore preko oglasa, rasvetljeno sedam prevara

Jugmedia pre 20 minuta
Albanski predsednik poručio u Prištini da je njegova zemlja zauvek uz Kosovo

Albanski predsednik poručio u Prištini da je njegova zemlja zauvek uz Kosovo

Danas pre 10 minuta