Kolovozi vlažni, vetar pravi nanose: Savet vozačima da prilagode brzinu

BEOGRAD- U Srbiji trenutno nema neprohodnih putnih pravaca, a danas se može očekivati povećan intenzitet saobraćaja na putevima zbog povratka većeg broja ljudi sa odmora, rečeno je danas za Tanjug iz „Puteva Srbije“.

Prema poslednjim informacijama „Puteva Srbije“, svi državni putevi prvog i drugog reda, kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima prohodni su za saobraćaj. Usled snežnih padavina, na auto-putevima na svim tunelskim objektima smanjeno je ograničenje brzine kretanja vozila. Iz „Puteva Srbije“ navode da je na teritoriji Ivanjice kolovoz vlažan i da ima raskvašenog snega do 5 cm na svim putnim pravcima, međutim, jak vetar stvara nanose, što otežava