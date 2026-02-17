BLOG UŽIVO Protesti u više gradova posle događaja u Novom Sadu: U Beogradu blokirana raskrsnica Nemanjine i Birčaninove

Insajder pre 25 minuta
U više gradova u Srbiji za večeras su najavljena okupljanja povodom sinoćnjih događaja u Novom Sadu, a među njima su Beograd, Niš, Kraljevo i Zaječar. Studenti u blokadi pozvali su građane na protest pod nazivom „Beograd ne ćuti“ na dve lokacije u glavnom gradu.

18.20 Sa jedne od lokacija, na uglu Nemanjine i Birčaninove ulice, reporter Insajdera javlja da su se studenti i građani okupili neposredno pre 18 časova, kada je protest i najavljen, a potom su izašli na kolovoz i blokirali saobraćaj. Prema proceni sa lica mesta, u tom trenutku okupilo se nekoliko desetina ljudi, dok su građani nastavili da pristižu i nakon početka skupa. U blizini se nalazi i prostorije opštinskog odbora Srpske napredne stranke Savski venac, gde
