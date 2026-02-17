Poljoprivrednici blokirali stari put Čačak-Kraljevo, stvorila se velika kolona kamiona i automobila

Insajder pre 43 minuta
Poljoprivrednici blokirali stari put Čačak-Kraljevo, stvorila se velika kolona kamiona i automobila

Poljoprivrednici šest čačanskih sela blokirali su danas u selu Slatina nešto pre 12.00 stari put Čačak-Kraljevo u znak podrške proizvođačima mleka koji od 11. febraura blokiraju Ibarsku magistralu u Mrčajevcima kod Čačka.

Saobraćaj na deonici starog puta Čačak-Kraljevo, koji je blokiran treći dan zaredom, zaustavljen je sa oko 100 traktora. Zbog blokade stvorila se vlelika kolona kamiona, šlepera i automobila. Poljoprivrednici najavljuju da će blokada puta u Slatini trajati do 14 časova. Policija preusmerava saobraćaj koji se veoma otežano odvija lokalnim makadamskim putevima. Za danas je najavljen sastanak proizvođača mleka i poljoprovrednika sa predstavnicima Ministarstva
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Glamočić uoči sastanka sa poljoprivrednicima: Neki se po četiri dana nisu treznili, dogovor s onima koji nemaju političku…

Glamočić uoči sastanka sa poljoprivrednicima: Neki se po četiri dana nisu treznili, dogovor s onima koji nemaju političku agendu

N1 Info pre 20 minuta
Stari put Čačak-Kraljevo blokiran do 14 časova, podrška proizvođačima mleka

Stari put Čačak-Kraljevo blokiran do 14 časova, podrška proizvođačima mleka

Serbian News Media pre 15 minuta
Ministar poljoprivrede razgovara sa proizvođačima mleka o popravljanju stanja u agraru

Ministar poljoprivrede razgovara sa proizvođačima mleka o popravljanju stanja u agraru

Beta pre 35 minuta
Stari put Čačak-Kraljevo blokiran do 14 časova, podrška proizvođačima mleka

Stari put Čačak-Kraljevo blokiran do 14 časova, podrška proizvođačima mleka

Danas pre 50 minuta
Sastanak ministra Glamočića sa poljoprivrednicima koji su u protestu

Sastanak ministra Glamočića sa poljoprivrednicima koji su u protestu

RTV pre 35 minuta
Glamoćić: „Na sastanku sa poljoprivrednicima, očekujem dogovor o svemu što je realno moguće“

Glamoćić: „Na sastanku sa poljoprivrednicima, očekujem dogovor o svemu što je realno moguće“

Serbian News Media pre 34 minuta
Ministar poljoprivrede razgovara sa proizvođačima mleka o popravljanju stanja u agraru

Ministar poljoprivrede razgovara sa proizvođačima mleka o popravljanju stanja u agraru

Serbian News Media pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakKraljevoIbarska magistralaMleko

Društvo, najnovije vesti »

Glamočić uoči sastanka sa poljoprivrednicima: Neki se po četiri dana nisu treznili, dogovor s onima koji nemaju političku…

Glamočić uoči sastanka sa poljoprivrednicima: Neki se po četiri dana nisu treznili, dogovor s onima koji nemaju političku agendu

N1 Info pre 20 minuta
TS: Šta je ministarstvo reklo, a šta je istina o izboru izvođača radova u Parku Ušće

TS: Šta je ministarstvo reklo, a šta je istina o izboru izvođača radova u Parku Ušće

N1 Info pre 20 minuta
Ušće i akvarijum: Ugovor neobjavljen, ne znaju se cena i rok posla, upozorava Transparentnost

Ušće i akvarijum: Ugovor neobjavljen, ne znaju se cena i rok posla, upozorava Transparentnost

Nova ekonomija pre 10 minuta
Prognoza vremena za sredu, 18. februar: Promenljivo oblačno i toplije, ponegde slabije padavine

Prognoza vremena za sredu, 18. februar: Promenljivo oblačno i toplije, ponegde slabije padavine

Serbian News Media pre 20 minuta
Nasilni incident u Novom Sadu: Nižu se reakcije, zbog događaja ispred SNP oglasilo se i Tužilaštvo

Nasilni incident u Novom Sadu: Nižu se reakcije, zbog događaja ispred SNP oglasilo se i Tužilaštvo

NIN pre 5 minuta