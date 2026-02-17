Poljoprivrednici blokirali stari put Čačak-Kraljevo, stvorila se velika kolona kamiona i automobila

Poljoprivrednici šest čačanskih sela blokirali su danas u selu Slatina nešto pre 12.00 stari put Čačak-Kraljevo u znak podrške proizvođačima mleka koji od 11. febraura blokiraju Ibarsku magistralu u Mrčajevcima kod Čačka.

Saobraćaj na deonici starog puta Čačak-Kraljevo, koji je blokiran treći dan zaredom, zaustavljen je sa oko 100 traktora. Zbog blokade stvorila se vlelika kolona kamiona, šlepera i automobila. Poljoprivrednici najavljuju da će blokada puta u Slatini trajati do 14 časova. Policija preusmerava saobraćaj koji se veoma otežano odvija lokalnim makadamskim putevima. Za danas je najavljen sastanak proizvođača mleka i poljoprovrednika sa predstavnicima Ministarstva