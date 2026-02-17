Potpredsednik Vens: Razgovori sa Iranom dobro prošli, ali Iranci ne mogu imati nuklearno oružje

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je danas da su u „nekim aspektima“ diplomatski razgovori Sjedinjenih Država sa Iranom prošli dobro, pošto su se obe strane složile da se ponovo sastanu.

„Predsednik SAD se trudi da pronađe rešenje ovde, bilo kroz diplomatske opcije ili kroz neku drugu opciju, što znači da Iranci ne mogu imati nuklearno oružje“, rekao je Vens za Foks njuz. Druga runda indirektnih pregovora o nuklearnom programu Irana, između predstavnika Irana i SAD, održana je ranije danas u Generalnom konzulatu Omana u Ženevi, u Švajcarskoj, i završena je nakon tri sata. Iransku delegaciju predvodio je ministar spoljnih poslova te zemlje Abas
