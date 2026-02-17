Tužilaštvo o sinoćnom sukobu u Novom Sadu: Identifikovati sve učesnike nasilja bez obzira ko su

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je povodom sinoćnih incidenata kada je došlo do sukoba između pristalica Srpske napredne stranke i demonstranata u blizini prostorija Srpskog narodnog pozorišta, naložilo policiji da bez odlaganja izvrši identifikaciju svih lica koja su učestvovala u vršenju nasilja, "bez obzira ko su, kao i da preduzme sve zakonom propisane mere i radnje u cilju prikupljanja i obezbeđivanja dokaza, radi procesuiranja odgovornih lica".

Kako piše u saopštenju navedeni događaj je "pravno kvalifikovan kao krivično delo Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu". "Javno tužilaštvo apeluje na poštovanje javnog reda i mira i obaveštava javnost da će svaki vid nasilja biti zakonski sankcionisan", piše u saopštenju. Podsetimo, u centru Novog Sada sinoć je došlo do sukoba pristalice vlasti i demonstranata, u kojima su povređene najmanje tri osobe. Do sukoba je došlo nakon što su studenti