Tužilaštvo o sinoćnom sukobu u Novom Sadu: Identifikovati sve učesnike nasilja bez obzira ko su

Insajder pre 2 sata
Tužilaštvo o sinoćnom sukobu u Novom Sadu: Identifikovati sve učesnike nasilja bez obzira ko su

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je povodom sinoćnih incidenata kada je došlo do sukoba između pristalica Srpske napredne stranke i demonstranata u blizini prostorija Srpskog narodnog pozorišta, naložilo policiji da bez odlaganja izvrši identifikaciju svih lica koja su učestvovala u vršenju nasilja, "bez obzira ko su, kao i da preduzme sve zakonom propisane mere i radnje u cilju prikupljanja i obezbeđivanja dokaza, radi procesuiranja odgovornih lica".

Kako piše u saopštenju navedeni događaj je "pravno kvalifikovan kao krivično delo Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu". "Javno tužilaštvo apeluje na poštovanje javnog reda i mira i obaveštava javnost da će svaki vid nasilja biti zakonski sankcionisan", piše u saopštenju. Podsetimo, u centru Novog Sada sinoć je došlo do sukoba pristalice vlasti i demonstranata, u kojima su povređene najmanje tri osobe. Do sukoba je došlo nakon što su studenti
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Evropske demokrate osudile napade na mirne studente i novinare u Novom Sadu

Evropske demokrate osudile napade na mirne studente i novinare u Novom Sadu

Serbian News Media pre 1 sat
Akademski plenum: Pripadnici režima u Novom Sadu nasiljem branili svoju slobodu

Akademski plenum: Pripadnici režima u Novom Sadu nasiljem branili svoju slobodu

Danas pre 1 sat
NUNS: Nasilje nad novinarima pred policijom se nastavlja – napadnut Žarko Bogosavljević

NUNS: Nasilje nad novinarima pred policijom se nastavlja – napadnut Žarko Bogosavljević

Jug press pre 1 sat
VJT naložilo policiji da identifikuje učesnike nasilja u Novom Sadu - bez obzira ko su

VJT naložilo policiji da identifikuje učesnike nasilja u Novom Sadu - bez obzira ko su

N1 Info pre 2 sata
Brnabić: Sinoć u Novom Sadu pređene crvene linije, napadnuti stubovi srpske države

Brnabić: Sinoć u Novom Sadu pređene crvene linije, napadnuti stubovi srpske države

RTV pre 2 sata
VJT: Nasilje na protestu u blizini SNP u Novom Sadu kvalifikovano kao krivično delo Nasilničko ponašanje

VJT: Nasilje na protestu u blizini SNP u Novom Sadu kvalifikovano kao krivično delo Nasilničko ponašanje

Blic pre 1 sat
Brnabić o dešavanjima u Novom Sadu: "Pređena je crvena linija"

Brnabić o dešavanjima u Novom Sadu: "Pređena je crvena linija"

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PozorišteNovi SadTužilaštvoSrpska napredna stranka

Društvo, najnovije vesti »

Propali pregovori poljoprivrednika i Vlade, sledi radikalizacija protesta

Propali pregovori poljoprivrednika i Vlade, sledi radikalizacija protesta

N1 Info pre 17 minuta
Policija između demonstranata i ograđenog gradilišta u parku Ušće, oboren jedan deo ograde

Policija između demonstranata i ograđenog gradilišta u parku Ušće, oboren jedan deo ograde

Insajder pre 17 minuta
Studenti objavili da ima privedenih posle protesta u parku Ušće

Studenti objavili da ima privedenih posle protesta u parku Ušće

Insajder pre 32 minuta
Predsednik poslovnog udruženja Međunarodni transport: Čekamo radnu grupu Evropske komisije pa ćemo onda odlučiti šta dalje…

Predsednik poslovnog udruženja Međunarodni transport: Čekamo radnu grupu Evropske komisije pa ćemo onda odlučiti šta dalje

Insajder pre 16 minuta
Predsednik Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravllja: "Od sutra krećemo u radikalizaciju, probaćemo da proširimo…

Predsednik Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravllja: "Od sutra krećemo u radikalizaciju, probaćemo da proširimo blokade"

Insajder pre 27 minuta