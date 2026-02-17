U toku izvlačenja vozila koje je upalo u Dunav na Adi Huji, vozač na bezbednom

Insajder pre 23 minuta
Na području Ade Huje danas oko 15.00 časova sleteo je automobil u Dunav i u toku je njegovo izvlačenje iz reke, a u ovoj nezgodi nema nastradalih.

U automobilu je bio samo vozač, koji je spasen i nalazi se na bezbednom. Izvlačenje vozila vrši se sajlama i to rade pripadnici rečne policije koji se u čamcu nalaze na reci, javlja reporter Tanjuga sa lica mesta. Na terenu su, osim pripadnika rečne policije, pripadnici policije i oko 20 vatrogasaca.
