Oprez zbog snega i poledice, obavezna zimska oprema

Zbog intenzivnih snežnih padavina koje su zahvatile veći deo zemlje, saobraćaj se na brojnim putnim pravcima odvija otežano i usporeno, a posebno su izražene gužve na prilazima zimskim turističkim centrima.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost i da brzinu kretanja prilagode uslovima na kolovozu, imajući u vidu da su sneg, poledica i smanjena vidljivost faktori koji značajno povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda. Posebno naglašavamo obavezu korišćenja zimske opreme u skladu sa propisima – zimskih pneumatika na svim točkovima, kao i lanaca za sneg tamo gde je to neophodno i naloženo saobraćajnom signalizacijom.