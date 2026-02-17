Protest večeras i u Prokuplju: „Potomci Gvozdenog puka ne ćute“

Osim u Nišu, okupljanje zbog jučerašnjeg nasilja nad studentima i građanima u Novom Sadu zakazano je za večeras od 18 sati i u Prokuplju. Iz Zbora građana Prokuplja pozivaju na protest ispred Osnovnog suda u tom gradu. Prebijaju našu decu. Prebijaju žene. Potomci Gvozdenog puka ne ćute – poručuju iz prokupačkog Zbora. Podsetimo, u isto vreme, u 18 sati, skup je zakazan i kod Osnovnog suda u Nišu.