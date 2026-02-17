Baka Prase otkrio nove detalje sa ispitivanja: Policija me pitala na koga sumnjam da je zapalio "Brabus", nisam pomenuo Dekija!

Nakon što mu je zapaljen "brabus" od 500.000 evra, policija je ispitala Baku Praseta.

Inspektori su sa njim obavili imformstivni razgovor u njegovom stanu, a Baka je sada otkrio deo. Naime, mrežama je počeo da kruži snimak tiktokera, izvesnog DekijaBMW-a, koji se snimao kod brabusa i javno pretio Bogdanu i to samo dan pre paljenja. Sada je Baka Prase u lajvu objasnio da on nema nikakve veze. - Jel mislite da je DekiBMW iza svega, skinuo je klip za brabusa. On se stvarno uzentao da će da ga uhapse brate? - rekao je Baka Prase. Zatim je pomemuo i