Drama zorom na Zlatiboru, preko balkona bežali od dima i požara: Planulo u spa centru stambene zgrade, dim kuljao na sve strane (foto/video)

Kurir pre 2 sata  |  Instagram 192
Drama zorom na Zlatiboru, preko balkona bežali od dima i požara: Planulo u spa centru stambene zgrade, dim kuljao na sve…
U stambenoj zgradi na Zlatiboru, u Ulici Milića Terzića, rano jutros došlo je do požara koji je, prema prvim informacijama, izbio u spa centru u prizemlju. Požar je izbio rano, oko 5 časova, dok su svi spavali. Zgrada se brzo napunila dimom pa je počela evakuacija, a neki od stanara morali su da izlaze preko balkona zbog velike zadimljenosti. Na svu sreću niko nije povređen. Kurir.rs/Instagram 192
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Požar u zgradi na Zlatiboru

Požar u zgradi na Zlatiboru

Zoom UE pre 1 sat
Drama na Zlatiboru: Zapalio se spa centar u zgradi, ljudi u panici bežali preko balkona

Drama na Zlatiboru: Zapalio se spa centar u zgradi, ljudi u panici bežali preko balkona

Užice oglasna tabla pre 2 sata
Vatrogasci pojurili da gase požar u Novom Sadu - a onda obrt: Zgrada bila puna dima, a razlog je bizaran (video)

Vatrogasci pojurili da gase požar u Novom Sadu - a onda obrt: Zgrada bila puna dima, a razlog je bizaran (video)

Mondo pre 1 sat
Drama na Zlatiboru: Zapalio se spa centar u zgradi, ljudi u panici bežali preko balkona (foto)

Drama na Zlatiboru: Zapalio se spa centar u zgradi, ljudi u panici bežali preko balkona (foto)

Mondo pre 2 sata
Ovako izgleda zgrada na Zlatiboru nakon požara: Od luks objekta ostao rusvaj, stanari bežali preko balkona

Ovako izgleda zgrada na Zlatiboru nakon požara: Od luks objekta ostao rusvaj, stanari bežali preko balkona

Telegraf pre 2 sata
Požar u zgradi na Zlatiboru, ljudi u panici bežali i preko balkona! Vatra buknula u spa centru, ovo su detalji

Požar u zgradi na Zlatiboru, ljudi u panici bežali i preko balkona! Vatra buknula u spa centru, ovo su detalji

Telegraf pre 2 sata
(Foto, video) Požar u zgradi na Zlatiboru, evakuisani stanari!

(Foto, video) Požar u zgradi na Zlatiboru, evakuisani stanari!

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Zlatiborpožar

Regioni, najnovije vesti »

Putevi Srbije - oprez zbog pojačanog intenziteta saobraćaja i nepovoljnih vremenskih uslova

Putevi Srbije - oprez zbog pojačanog intenziteta saobraćaja i nepovoljnih vremenskih uslova

Auto magazin pre 23 minuta
Šare pirotskog ćilima u novim “Soko” vozovima: Iz Kine stiglo pet kompozicija za liniju Beograd-Budimpešta

Šare pirotskog ćilima u novim “Soko” vozovima: Iz Kine stiglo pet kompozicija za liniju Beograd-Budimpešta

Pirotske vesti pre 28 minuta
Petrović poručuje Pajazitiju: Preti vam pobuna u kleničkom kraju

Petrović poručuje Pajazitiju: Preti vam pobuna u kleničkom kraju

Vranje news pre 19 minuta
Osamnaest godina kasnije: Priština slavi – Beograd optužuje

Osamnaest godina kasnije: Priština slavi – Beograd optužuje

Vreme pre 48 minuta
Srbi masovno stavljaju sveće u auto: Ovaj stari trik može danas da vam spasi živu glavu

Srbi masovno stavljaju sveće u auto: Ovaj stari trik može danas da vam spasi živu glavu

Blic pre 39 minuta