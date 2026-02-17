Drama zorom na Zlatiboru, preko balkona bežali od dima i požara: Planulo u spa centru stambene zgrade, dim kuljao na sve strane (foto/video)

U stambenoj zgradi na Zlatiboru, u Ulici Milića Terzića, rano jutros došlo je do požara koji je, prema prvim informacijama, izbio u spa centru u prizemlju. Požar je izbio rano, oko 5 časova, dok su svi spavali. Zgrada se brzo napunila dimom pa je počela evakuacija, a neki od stanara morali su da izlaze preko balkona zbog velike zadimljenosti. Na svu sreću niko nije povređen. Kurir.rs/Instagram 192